Sheinbaum Pardo anuncia denuncia por posible falta de atención médica tras la muerte de mexicano en centro de atención en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que otro ciudadano mexicano murió el domingo 18 de octubre de 2026 en un centro de detención de Estados Unidos, por lo que su gobierno presentará una denuncia ante las autoridades de ese país para exigir que se investiguen las circunstancias del fallecimiento.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria informó que el connacional había sido detenido desde junio y que sus familiares expresaron preocupación por la atención médica que recibió mientras permanecía bajo custodia.

De acuerdo con lo señalado por Sheinbaum, el hombre padecía diabetes e hipertensión, por lo que existe la posibilidad de que no hubiera recibido todos los medicamentos necesarios para tratar sus enfermedades.

Sheinbaum anuncia denuncia en EU por muerte de mexicano detenido

La presidenta explicó que el Gobierno de México estableció contacto con los familiares del connacional después de conocer su fallecimiento.

Detalló que Roberto, funcionario encargado de dar seguimiento al caso, sostuvo comunicación con la familia el domingo y que las autoridades mexicanas emitieron un comunicado sobre lo ocurrido.

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“Vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria indicó que, según la información proporcionada por sus familiares, el mexicano había permanecido detenido desde junio y padecía enfermedades crónicas que requerían tratamiento.

Sin embargo, no confirmó que la falta de medicamentos haya provocado su muerte, por lo que las circunstancias del fallecimiento deberán esclarecerse.

México reforzará protección consular para connacionales detenidos

Sheinbaum anunció que solicitará reforzar las acciones de los consulados mexicanos en Estados Unidos para vigilar, dentro de sus atribuciones, el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

Explicó que esta medida tendrá especial atención en los mexicanos que se encuentran privados de la libertad en centros de detención.

La presidenta reiteró su rechazo a cualquier manifestación de racismo y aseguró que su administración mantendrá el acompañamiento a la comunidad mexicana que reside en territorio estadounidense.

Asimismo, reconoció las aportaciones económicas y sociales de los migrantes, a quienes describió como personas que dejaron sus comunidades para buscar mejores oportunidades y apoyar a sus familias.

Sheinbaum reconoce a Los Tigres del Norte por su defensa de los migrantes

Durante la misma conferencia, la presidenta fue cuestionada sobre la participación de Los Tigres del Norte en un evento cultural de Estados Unidos y el mensaje de reconocimiento a la comunidad latina.

Sheinbaum destacó que la agrupación representa un símbolo de identidad para los mexicanos que viven en el extranjero, debido a las historias sobre migración que forman parte de su repertorio musical.

También recordó que recibió al grupo en Palacio Nacional y adelantó que el Gobierno federal prepara reconocimientos para la agrupación con motivo de su próximo aniversario.

Finalmente, mencionó que el programa México Canta busca fortalecer los vínculos culturales de jóvenes de origen mexicano nacidos en Estados Unidos con el país de sus familias.

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