México envía 16 notas diplomáticas a EU por migrantes; Roberto Velasco rinde cuentas ante el Senado

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que México envió 16 notas diplomáticas a Estados Unidos por casos de connacionales lesionados o fallecidos bajo custodia de autoridades estadounidenses o durante operativos migratorios.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller detalló que también se presentaron 20 denuncias ante las fiscalías responsables de investigar estos hechos.

Velasco aseguró que la protección de los mexicanos en el extranjero constituye la principal prioridad de la política exterior del Gobierno federal.

México reporta más de 152 mil casos de protección consular

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la red consular mexicana atendió 152 mil 466 casos de protección a connacionales.

Además, señaló que las Ventanillas de Salud beneficiaron a más de un millón y medio de personas, mientras que el sorteo México con M de Migrante permitió recaudar 115 millones de pesos destinados a fortalecer la asistencia jurídica y los servicios consulares.

Respecto a los mexicanos afectados por operativos migratorios, indicó que la Cancillería mantiene comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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"Cada caso tiene nombre y apellido. Cada familia merece una respuesta", sostuvo el funcionario.

Velasco destaca reducción de decomisos de fentanilo y cruces irregulares

En materia de seguridad, el canciller afirmó que México mantiene una cooperación permanente con Estados Unidos bajo principios de respeto a la soberanía nacional.

Con base en cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, reportó que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron 67 por ciento.

También señaló que los encuentros migratorios irregulares en la frontera norte de México se redujeron 97% respecto de su máximo registrado en 2023.

Añadió que las autoridades mexicanas capturaron a cinco de los diez fugitivos más buscados por el FBI y retiraron de circulación más de 35 mil armas de fuego, la mayoría provenientes de Estados Unidos.

SRE participa en revisión comercial con Estados Unidos

Sobre la relación económica bilateral, Velasco explicó que la Cancillería trabaja junto con la Secretaría de Economía en la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos.

Asimismo, destacó el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 y los acuerdos alcanzados con la Unión Europea.

El funcionario informó que, mediante el Plan de Diplomacia Económica, las embajadas mexicanas facilitaron inversiones por más de mil 500 millones de dólares y realizaron 700 acciones de promoción económica.

También mencionó el fortalecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con Japón, China, Corea, Singapur y otros países de Asia-Pacífico.

COMUNICADO. "La soberanía y el interés nacional no se negocian, no se limitan, no se subordinan a nadie: secretario Roberto Velasco ante el Senado de la República". https://t.co/LAjn8AMxut https://t.co/3O8wF1PTwV — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 14, 2026

México anuncia fortalecimiento del Servicio Exterior

Durante su comparecencia, Roberto Velasco destacó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Perú y las iniciativas impulsadas por México ante la Organización de las Naciones Unidas.

Además, anunció una nueva convocatoria de ingreso al Servicio Exterior Mexicano que, por primera vez, incluirá lenguas indígenas para mejorar la atención a connacionales en sus propias lenguas.

Al concluir, el canciller reiteró que la cooperación internacional debe desarrollarse con respeto a la independencia del país.

"La soberanía y el interés nacional no se negocian, no se limitan y no se subordinan a nadie", afirmó ante los senadores.

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