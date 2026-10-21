Diputados aprueban Ley Antimemes en lo general con 312 votos a favor y 119 en contra

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada Ley Antimemes, con 312 votos a favor y 119 en contra, en medio de cuestionamientos sobre sus posibles implicaciones para la libertad de expresión y la sátira política.

La reforma contempla modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el objetivo de sancionar el uso indebido de símbolos, logotipos e identidades oficiales de instituciones públicas para cometer actos ilícitos.

El dictamen había recibido previamente el respaldo de la Comisión de Justicia de San Lázaro, donde fue aprobado con 23 votos a favor y 10 en contra, antes de continuar su discusión en el pleno.

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¿Qué establece la llamada Ley Antimemes?

La propuesta contempla sanciones de uno a cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas para engañar a las personas con la intención de cometer un delito.

Sin embargo, legisladores de oposición han expresado preocupación por la posibilidad de que las disposiciones afecten contenidos de sátira, parodia y crítica política.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó con 312 votos a favor el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. https://t.co/8ItMjtuOzh — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 21, 2026

Los impulsores de la reforma sostienen que su propósito es combatir fraudes relacionados con la suplantación de instituciones gubernamentales y el uso irregular de sus elementos de identificación.

La aprobación en lo general representa una etapa del procedimiento legislativo, por lo que todavía debe distinguirse de la aprobación definitiva de las modificaciones y su eventual entrada en vigor.

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