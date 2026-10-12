Gobierno federal descarta regular memes y defiende reformas contra la injerencia extranjera en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la llamada Ley Antimemes no busca prohibir ni regular los memes o las publicaciones políticas, sino proteger los derechos de autor y sancionar el uso indebido de imágenes oficiales para cometer fraudes.

Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria también defendió las reformas constitucionales impulsadas para evitar la injerencia extranjera en las decisiones políticas y electorales del país.

Las declaraciones surgieron tras una pregunta sobre los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil y la posibilidad de que México enfrente un escenario político distinto en América Latina.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las elecciones de Brasil?

La presidenta evitó pronunciarse sobre los resultados electorales brasileños y señaló que su prioridad es atender los asuntos internos de México.

Destacó los programas sociales, los incrementos al salario mínimo y las políticas de bienestar como parte de las acciones que, desde su perspectiva, han permitido mantener el respaldo ciudadano a su administración.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno continuará concentrado en la defensa de los derechos sociales y en ampliar los beneficios para la población.

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¿La Ley Antimemes prohibirá publicaciones políticas?

La mandataria rechazó que las modificaciones legales relacionadas con la propiedad intelectual tengan como propósito limitar la libertad de expresión en redes sociales.

"Los memes no están regulados ni pretendemos regularlos ni prohibirlos", afirmó.

Explicó que la legislación busca impedir que se utilicen imágenes de funcionarios, dependencias o instituciones públicas para engañar a las personas y obtener beneficios económicos mediante fraudes.

Como ejemplo, mencionó un video elaborado con inteligencia artificial en el que supuestamente aparecía invitando a invertir dinero en Pemex mediante una cuenta bancaria.

Sheinbaum aclaró que las disposiciones están dirigidas a sancionar ese tipo de conductas y no a restringir la crítica política.

Sheinbaum defiende reformas contra la injerencia extranjera

La presidenta recordó las modificaciones a los artículos 40 y 19 de la Constitución, aprobadas para fortalecer la protección de la soberanía nacional.

Señaló que el artículo 40 establece el rechazo a intervenciones extranjeras que afecten la independencia de México, incluidas las injerencias electorales, los golpes de Estado y las violaciones al territorio nacional.

Asimismo, explicó que el artículo 19 contempla disposiciones aplicables a agentes extranjeros que porten armas sin la autorización correspondiente.

La mandataria también mencionó las reformas relativas a la anulación de elecciones por injerencia extranjera y a los requisitos de nacionalidad para ocupar determinados cargos públicos.

Presidenta llama a defender la soberanía de México

Sheinbaum afirmó que la defensa de la independencia nacional corresponde tanto al Gobierno como a la ciudadanía.

También señaló que la participación política de las organizaciones religiosas está regulada por la legislación mexicana, por lo que existen límites a su intervención en asuntos electorales.

Finalmente, reiteró que su administración buscará fortalecer los mecanismos legales para proteger las decisiones nacionales frente a posibles intervenciones del exterior.

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