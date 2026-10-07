Aprueba Cámara de Diputados en lo general dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor

Este miércoles en la Cámara de Diputados se aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de incorporar un esquema de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual y comercio digital, frente a infracciones cometidas en entornos digitales.

El documento fue aprobado con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, “es resultado del análisis de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, para fortalecer el régimen de protección de los derechos de autor en el entorno digital”.

Esta ley, bautizada por los internautas y medios como “Ley Antimemes” no censura de ninguna manera a los creadores de contenido, ni a aquellas publicaciones que hagan sátira o críticas al gobierno.

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En esto ha sido muy enfática la jefa del Ejecutivo federal y ha puntualizado que en ningún momento se busca censurar o castigar a quien haga memes, sino erradicar la desinformación y publicaciones falsas que utilicen la imagen institucional de su administración para engañar a la gente.

“La reforma establece que los proveedores de servicios de internet deberán contar con una política para la terminación de la provisión del servicio a infractores reincidentes, la cual deberá hacerse del conocimiento público de sus usuarios mediante su publicación permanente en el sitio de internet del proveedor, así como su incorporación a los términos y condiciones de la prestación del servicio. Dicha política deberá contener mecanismos mínimos de notificación al usuario”, detalla en un comunicado la Cámara de Diputados.

También señala que el proveedor de internet será responsable de las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios, esto cuando no cumplan con lo previsto en el artículo 114 Octies de la ley sobre el mecanismo de protección a los derechos de autor.