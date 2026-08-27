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Mañanera de hoy 27 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

27 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto.

Actualizar narración

27/08/2026 a las 07:47

La propuesta que enviará el Ejecutivo federal sería para incluirse en el artículo 86 constitucional.

27/08/2026 a las 07:47

"Por ello, para garantizar que el interés y soberanía nacional sea quienes guíen a los gobernantes, se propone incluir el supuesto de quienes ya tengan otra nacionalidad", agrega.

27/08/2026 a las 07:46

La consejera señala que actualmente el artículo constitucional tiene una redacción que genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas.

27/08/2026 a las 07:44

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de Presidencia, presenta dicha iniciativa.

27/08/2026 a las 07:43

Hoy se presenta la iniciativa respecto a la renuncia a la doble nacionalidad para poder ser presidente, presidenta, gobernadores o jefa o jefe de gobierno.

27/08/2026 a las 07:43

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 27 de agosto.

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