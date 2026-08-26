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Clima en Campeche jueves 27 de agosto: ¿Dónde y a qué hora lloverá? Onda tropical 32 dejará tormentas

La onda tropical 32 provocará lluvias fuertes durante la tarde y noche del jueves en Campeche, con actividad eléctrica, rachas de viento y posibles encharcamientos.

Jesús García

Por Jesús García

26 de ago de 2026

2 min

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Los remanentes de la onda tropical número 32 causarán inestabilidad del tiempo en Campeche este jueves 27 de agosto.
Los remanentes de la onda tropical número 32 causarán inestabilidad del tiempo en Campeche este jueves 27 de agosto. / Por Esto!

Los remanentes de la onda tropical número 32 mantendrán condiciones inestables en Campeche durante este jueves 27 de agosto, con lluvias que aumentarán gradualmente desde el mediodía y podrían alcanzar mayor intensidad durante la tarde y la noche.

Las ramas de un árbol cayeron sobre la carretera Xbacab-Pixoyal.

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Fuertes lluvias y vientos derriban árbol sobre la carretera Xbacab-Pixoyal, en Champotón

Las primeras precipitaciones podrían presentarse cerca del mediodía en municipios del oriente de Campeche, como Hopelchén y Calakmul, debido a la interacción de la onda tropical con la denominada vaguada maya y la entrada de humedad procedente del mar Caribe.

Entre las 15:00 y 18:00 horas se prevé la formación de tormentas en amplias zonas del centro, norte y sur del estado. Algunas podrían ser fuertes y estar acompañadas por actividad eléctrica y rachas de viento.

Durante la noche, las tormentas se desplazarían hacia el occidente de la entidad, por lo que podrían registrarse lluvias en San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen y municipios del norte, aunque su distribución será irregular y no necesariamente lloverá con la misma intensidad en todas las localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias muy fuertes en zonas de Campeche por el avance de la onda tropical 32. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones puntuales, además de reducción de visibilidad y afectaciones temporales en carreteras.

Pese a las lluvias, continuará el ambiente caluroso y húmedo, con temperaturas máximas de entre 35 y 38 grados, así como sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 45 grados antes de la llegada de las tormentas.

Se recomienda a la población evitar resguardarse debajo de árboles durante la actividad eléctrica, conducir con precaución sobre caminos mojados y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

JGH

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