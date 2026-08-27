“Estaremos bajo el sol”: Transportistas rechazan reubicación ante trabajos de ampliación en el aeropuerto de Cancún

Cientos de unidades que operan como transporte precontratado de servicio turístico en el aeropuerto de Cancún serán reubicadas a una nueva zona denominada “lanzaderas”, como parte de los trabajos de ampliación del recinto. Sin embargo, operadores señalaron que con las obras se arrasó con la vegetación del área donde deberán permanecer y advirtieron que estarán expuestos al sol durante sus jornadas, a diferencia del espacio que ocupan actualmente.

“Estaremos bajo el sol”, señalaron. “Ya vendieron toda esa zona a las rentadoras de autos”, afirmó el operador Arturo Monreal.

La obra forma parte de la autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) para ampliar la Terminal 4 del aeródromo, a finales del 2024.

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El permiso contempla el cambio de uso de suelo de terrenos forestales en una superficie de alrededor de 63 hectáreas, con autorización para retirar vegetación durante un plazo de 60 meses, es decir, cinco años, para construir infraestructura destinada a recibir a más pasajeros.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) consultada, Asur invertirá más de 8 mil millones de pesos en el proyecto, uno de los montos más elevados destinados a una obra de este tipo en la región.

Una cuadrilla de al menos 13 trabajadores prepara la ampliación a cuatro carriles en un tramo de cinco kilómetros, desde la zona del puente del trébol hacia la terminal aérea, pasando por lo que será el nuevo espacio de “lanzaderas” o estacionamiento para los vehículos de las empresas transportadoras autorizadas, y continuando hacia las Terminales 4 y 1.

Trabajadores proyectaron que los primeros dos kilómetros queden listos en 21 días / Liza Vera

El área será utilizada por cientos de vehículos de transporte turístico que actualmente permanecen en otro punto del aeropuerto mientras esperan la prestación de algún servicio. Los operadores reconocieron que la reubicación podría contribuir a ordenar las unidades, pero cuestionaron las condiciones del sitio, particularmente la ausencia de vegetación.

Actualmente, la vía de acceso al aeropuerto desde el bulevar Luis Donaldo Colosio cuenta con dos carriles y una zona de acotamiento. Con la obra, ese tramo pasará a cuatro.

De acuerdo con los trabajadores, al menos los primeros dos kilómetros deberán quedar listos en un plazo de 21 días, aunque reconocieron que el avance global de las labores es de apenas el 40 por ciento.

Una de las complicaciones en este tramo consiste en sortear el puente correspondiente a la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), debido a que los muros de soporte quedarán en medio de la vialidad.

Los trabajos contemplan tanto la vía de entrada como de salida del aeropuerto. Por ahora, la prioridad es el acceso, aunque en el sentido de salida ya comenzaron labores relacionadas con el cableado.

La eliminación de la vegetación en el sitio destinado a las futuras “lanzaderas” es uno de los aspectos que más preocupa a los operadores, debido a que permanecerán ahí durante los periodos de espera entre servicios.

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Daniel Morales, Oscar Canales, Carlos Figueroa y Andrés Hernández coincidieron con Arturo Monreal en que el nuevo espacio podría permitir mayor orden entre los vehículos de las empresas transportadoras autorizadas. Sin embargo, lamentaron que el área carezca de árboles o cobertura natural que ayude a reducir la exposición al sol.

La ampliación de la Terminal 4 y de las vías de acceso al aeródromo se desarrolla bajo la autorización otorgada a Asur, que contempla el retiro de vegetación en las 63 hectáreas durante los cinco años establecidos para la ejecución del proyecto.