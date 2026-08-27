Cansados de los apagones, habitantes de Felipe Carrillo Puerto protestan frente a la CFE

Cansados por los constantes cortes en el suministro eléctrico que se prolongó hasta la madrugada, usuarios y ciudadanos de distintas colonias de la ciudad se plantaron en frente de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para exigir una solución al problema.

El fallo en el suministro electricon que inició por la tarde de este miércoles y que se prolongo hasta la madrugada de este jueves, vino a causar molestia entre los usuarios quienes veían el riesgo que representaba para los equipos electrodomésticos ya que el parpadeo en el suministro eléctrico era constante y no cedía.

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Ante esta situación los usuarios y ciudadanos carrilloportenses se trasladaron frente a las instalaciones de la CFE para reclamar lo que estaba sucediendo, más aún cuando por la noche y parte de la madrugada imperaba un calor infernal y que no se podía encender los ventiladores o aires acondicionados para mitigar las altas temperaturas que imperaba en esos momentos.

Los ciudadanos molestos permanecieron un amplio tiempo sin que nadie los atendiera, y más tarde arribó una camioneta de la CFE en la que se desplazaba el encargado de la paraestatal en Felipe Carrillo Puerto y que al momento de tratar de ingresar a las instalaciones de la CFE fue interceptado por la multitud para cuestionarlo sobre las constantes fallas en el suministro eléctrico.

En el lugar se vivieron momentos de tensión, debido a la molestia de las personas e incluso algunos aprovecharon para reclamar los altos cobros en el recibo eléctrico.

Ante la presión ciudadana el responsable del lugar se comprometido a atender esta situación este jueves, por lo que tras restablecerse el servicio en la mayoría de las colonias la multitud se retiró del lugar.