Detienen a dos presuntos responsables del ataque a casa de la diseñadora Elvis Guerra

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ha confirmado la detención de dos sospechosos de estar relacionados en el ataque a balazos contra la casa de Elvis Guerra, quien es diseñadora y artesana, el cual sucedió en septiembre pasado en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
Por medio de un comunicado de prensa, la dependencia confirmó la detención de E.B.P., alias ‘Bolán’, y G.C.L., quienes presuntamente forman parte de ‘Los Cromos’, organización criminal que se dedica a la extorsión y cobro de derecho de piso, en la zona del Istmo de Tehuantepec.
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“Como resultado de las labores continuas de inteligencia y procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa sobre la captura de dos personas que formaban parte de la estructura operativa de la banda conocida como "Los Cromos", una red delictiva dedicada a la extorsión y al cobro de piso con principal zona de operación en el municipio de Juchitán de Zaragoza”
¿Cómo fue la detención de los sospechosos?
La detención fue gracias a una operación coordinada con la Fiscalía de Chiapas, mientras que G.C.L. fue capturada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Segunda Sección de Juchitán.
“Las indagatorias ministeriales señalan que ambos detenidos serían responsables directamente de las acciones de intimidación, extorsión y el reciente ataque armado contra la vivienda del reconocido diseñador textil Elvis Guerra, hechos que desencadenaron un despliegue operativo en la zona”