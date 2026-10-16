Detienen a dos presuntos responsables del ataque a casa de la diseñadora Elvis Guerra

Capturan a dos implicados en ataque a diseñador textil Elvis Guerra, eran parte de red de extorsión de "Los Cromos" en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca Oaxaca de Juárez, Oax., a 16 de octubre de 2026.- Como resultado de las labores continuas de inteligencia y procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa sobre la captura de dos personas que formaban parte de la estructura operativa de la banda conocida como "Los Cromos", una red delictiva dedicada a la extorsión y al cobro de piso con principal zona de operación en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Las indagatorias ministeriales señalan que ambos detenidos serían responsables directamente de las acciones de intimidación, extorsión y el reciente ataque armado contra la vivienda del reconocido diseñador textil Elvis Guerra, hechos que desencadenaron un despliegue operativo en la zona. Al respecto, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, puntualizó que, "El trabajo coordinado y continuo entre las diferentes instituciones de seguridad permiten tener resultados eficientes en el combate para desarticular redes y células generadoras de violencia con el objetivo de reconstruir la paz social en el Istmo de Tehuantepec". El primer detenido responde al nombre de E.B.P., alias "Bolán", a quien de manera coordinada con la Fiscalía de Chiapas, se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión. En ese sentido, la Fiscalía de Oaxaca mantiene una estrecha colaboración interinstitucional con su similar de Chiapas, con el objetivo de realizar los trámites correspondientes para que “Bolan” sea trasladado y presentado ante la autoridad que lo requiere en Oaxaca. Cabe destacar que "Bolán" es señalado en las investigaciones y registros como el individuo que habría accionado un arma de fuego contra la fachada del domicilio del diseñador. En un operativo paralelo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), lograron la detención de la segunda implicada en el atentado, identificada como G.C.L. Su captura se efectuó alrededor sobre la calle Reforma, en la Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza, en cumplimiento a la orden de aprehensión por el delito de extorsión. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 27 de mayo de 2026, habrían dejado una cartulina intimidatoria en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia La Gloria. El mensaje, firmado bajo el pseudónimo "Cromo", exigía la transferencia de 60 mil pesos a cambio de no atentar contra la integridad de la víctima y de sus hijos. La localización y aprehensión de estos objetivos prioritarios es el resultado de los trabajos de inteligencia y análisis de información, clave para ubicar a ambos generadores de violencia que intentaban evadir la justicia. Las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca estaban abiertas por la probable participación de estas dos personas en diversas causas penales que continúan su curso para determinar responsabilidades ante la justicia, garantizando así la paz y seguridad de las familias en la región del Istmo.