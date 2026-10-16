Síguenos

Última hora

México

Detienen en Culiacán a “Pokémon” y tres personas más por presunto tráfico de armas para el Cártel de Sinaloa

México

Cierran puertos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán por fenómenos meteorológicos; ¿cuáles están afectados?

Protección Civil reporta cierre de puertos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán por condiciones meteorológicas. Conoce las restricciones para embarcaciones.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

16 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos de las autoridades marítimas y de Protección Civil
La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos de las autoridades marítimas y de Protección Civil / Israel Olguín

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el cierre de puertos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, debido a las condiciones meteorológicas que afectan distintas zonas del océano Pacífico mexicano.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia federal difundió el reporte de la Secretaría de Marina (Semar), que establece restricciones a la navegación para embarcaciones mayores y menores en distintos puntos de la costa.

Las autoridades solicitaron extremar precauciones en las actividades marítimas, turísticas, deportivas y pesqueras ante los riesgos asociados con los fenómenos meteorológicos presentes en el país.

¿Qué puertos están cerrados en Oaxaca, Guerrero y Michoacán?

De acuerdo con la información difundida por Protección Civil, el cierre para embarcaciones mayores se aplica en Puerto Escondido, Oaxaca.

En cuanto a las embarcaciones menores, las restricciones se distribuyen de la siguiente manera:

  • Michoacán: Lázaro Cárdenas.
  • Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo.
  • Oaxaca: Bahías de Huatulco y Puerto Escondido.
La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó a Quintana Roo y parte de Yucatán entre las regiones que deberán mantenerse atentas a los avisos meteorológicos

Noticia Destacada

Alertan por lluvias fuertes en Quintana Roo y Yucatán este fin de semana; Sheinbaum pide extremar precauciones

Estas medidas buscan reducir los riesgos para las embarcaciones y sus tripulaciones mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Protección Civil pide precauciones en playas y actividades marítimas

La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos de las autoridades marítimas y de Protección Civil.

Asimismo, recomendó implementar medidas preventivas en las operaciones portuarias y actividades turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa.

Las restricciones también deben ser consideradas por prestadores de servicios turísticos, pescadores y operadores de embarcaciones, quienes deberán consultar las indicaciones de las capitanías de puerto antes de realizar sus actividades.

La dependencia no precisó en el mensaje una fecha para la reapertura de los puertos, por lo que las medidas permanecerán sujetas a las determinaciones de las autoridades marítimas y a la evolución de las condiciones meteorológicas.

IO

Te puede interesar