Cierran puertos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán por fenómenos meteorológicos; ¿cuáles están afectados?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el cierre de puertos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, debido a las condiciones meteorológicas que afectan distintas zonas del océano Pacífico mexicano.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia federal difundió el reporte de la Secretaría de Marina (Semar), que establece restricciones a la navegación para embarcaciones mayores y menores en distintos puntos de la costa.

Las autoridades solicitaron extremar precauciones en las actividades marítimas, turísticas, deportivas y pesqueras ante los riesgos asociados con los fenómenos meteorológicos presentes en el país.

¿Qué puertos están cerrados en Oaxaca, Guerrero y Michoacán?

De acuerdo con la información difundida por Protección Civil, el cierre para embarcaciones mayores se aplica en Puerto Escondido, Oaxaca.

En cuanto a las embarcaciones menores, las restricciones se distribuyen de la siguiente manera:

Michoacán: Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas. Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo.

Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo. Oaxaca: Bahías de Huatulco y Puerto Escondido.

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Estas medidas buscan reducir los riesgos para las embarcaciones y sus tripulaciones mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Protección Civil pide precauciones en playas y actividades marítimas

La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos de las autoridades marítimas y de Protección Civil.

Asimismo, recomendó implementar medidas preventivas en las operaciones portuarias y actividades turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa.

⚠️Debido a fenómenos meteorológicos presentes en el país, @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en el Pacífico Mexicano: 🚢 Embarcaciones mayores: - #Oaxaca: Puerto Escondido. ⛵Embarcaciones menores: - #Michoacán: Lázaro Cárdenas. - #Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo. - #Oaxaca: Bahías de Huatulco y Puerto Escondido. 🔴 Mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 16, 2026

Las restricciones también deben ser consideradas por prestadores de servicios turísticos, pescadores y operadores de embarcaciones, quienes deberán consultar las indicaciones de las capitanías de puerto antes de realizar sus actividades.

La dependencia no precisó en el mensaje una fecha para la reapertura de los puertos, por lo que las medidas permanecerán sujetas a las determinaciones de las autoridades marítimas y a la evolución de las condiciones meteorológicas.

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