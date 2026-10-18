Giran nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, por presunto lavado de dinero

Un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario y accionista mayoritario de la organización Miss Universo. La medida judicial responde a acusaciones por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El mandatario judicial también incluye a Mauricio Jesús Rocha Botello, hijo del empresario, así como otros cuatro presuntos implicados. De acuerdo con la información compartida; la orden fue dictada por el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

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¿Qué se sabe de la nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú?

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el empresario regiomontano habría participado en un esquema financiero mediante el cual se blanquearon aproximadamente 3 mil millones de pesos entre los años 2014 y 2025. De acuerdo con los avances de la investigación, los recursos se habrían transferido e ingresado al sistema financiero a través de una red de seis empresas de papel o fachadas, distribuidores y terceros sin justificación comercial sustentable; estas son:

GI Euromex, S.A. de C.V.

Impulsora Eagle, S.A. de C.V.

Legacy Equity Group, S.A. de C.V.

Soluciones Gasíferas del Sur, S.A. de C.V.

Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan, S.A. de C.V.

Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú, S.A. de C.V.

Esta orden se suma a los diferendos penales que el empresario sostiene con las autoridades federales. Tras la cancelación previa de beneficios procesales ligados a la figura de testigo colaborador, la defensa legal de Rocha Cantú ha tramitado recursos de amparo para frenar la ejecución de las órdenes de captura mientras se resuelven las controversias jurídicas de fondo.

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