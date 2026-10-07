Detienen a Jorge Enrique “N” vinculado con la red de Raúl Rocha Cantú por el delito de huachicol

Jorge Enrique "N" fue detenido el martes 6 de octubre en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El documento establece que la captura ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la calle Montaña, colonia Jardines del Pedregal San Ángel, en las inmediaciones del CCH Sur.

La detención fue realizada por elementos de la Policía Ministerial y el registro señala que quedó inicialmente a disposición de un juez local, con posterior traslado a la agencia del Ministerio Público de Cuauhtémoc 2 y, finalmente, al Reclusorio Norte.

Reportes publicados este 7 de octubre también confirmaron su ingreso al centro penitenciario capitalino.

¿De qué se acusa a Jorge Enrique Alberts Ponce?

La captura ocurre en el contexto de una investigación federal relacionada con una presunta organización dedicada al tráfico de hidrocarburos y armas, en la que también aparece mencionado el empresario Raúl Rocha Cantú.

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De acuerdo con información atribuida a la Fiscalía General de la República (FGR), Alberts Ponce, identificado también con los alias “Yoryi” o “Licenciado”, contaba con una orden de aprehensión relacionada con delitos de delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

Investigaciones periodísticas y documentos relacionados con la causa penal señalan que el empresario habría tenido participación en empresas de seguridad privada utilizadas, según la acusación, dentro de operaciones vinculadas con el tráfico de armas y combustible.

El expediente también lo relaciona con investigaciones previas sobre presuntos desvíos de recursos en casos como la llamada Estafa Maestra y Segalmex.

Estos señalamientos forman parte de investigaciones y acusaciones, por lo que su responsabilidad penal deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

¿Qué relación tiene con Raúl Rocha Cantú?

Jorge Enrique "N" figura entre las personas contra quienes se giraron órdenes de aprehensión dentro de la causa penal 495/2025, relacionada con una investigación sobre una presunta red de tráfico de armas y huachicol.

#Seguridad Detienen a Jorge Enrique “N”, implicado en red de corrupción y huachicol vinculado con Raúl Rocha Cantú🔴 Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Alberts Ponce en la alcaldía #Coyoacán, #CDMX, quien fue ingresado de manera preventiva al Reclusorio Norte. Es señalado como uno de los principales implicados en la presunta red de huachicol fiscal y esquemas de corrupción que encabeza Raúl Rocha Cantú, copropietario de #MissUniverso. — Punto de Referencia (@MXReferencia) October 7, 2026

Raúl Rocha Cantú también fue incluido entre los señalados en esa investigación. De acuerdo con información difundida previamente por la FGR, el empresario se acogió a un criterio de oportunidad, mientras la Fiscalía indicó que continuaría recabando elementos para profundizar en el caso.

La detención de Alberts Ponce representa un nuevo episodio en una investigación que involucra a empresarios y otras personas señaladas por la autoridad federal. Ahora corresponderá a las instancias judiciales determinar su situación jurídica y el alcance de las acusaciones en su contra.

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