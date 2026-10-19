Cierran puertos en Golfo de México por condiciones extremas por Frente Frío Número 2

La Secretaría de Marina (SEMAR) ha ordenado el cierre de múltiples puertos en el Golfo de México y el Mar Caribe debido a las condiciones meteorológicas extremas provocadas por el Frente Frío número 2, el cual ha desatado un Evento de Norte de intensidad fuerte a muy fuerte.
El fenómeno genera rachas de viento violentas y oleaje elevado que ponen en riesgo la seguridad marítima.
Embarcaciones Mayores (Cerrados por completo)
- Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado.
- Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes.
- Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas y la unidad de producción Yuum K'ak Naab.
Embarcaciones Menores (Restricción total a navegación pequeña)
- Tamaulipas: La Pesca, Puerto Matamoros y la Presa Vicente Guerrero.
- Veracruz: Además de los tres puertos principales, se restringe la navegación en Tuxpan, Tamiahua, Tecolutla, Cazones, Nautla, Tlacotalpan, Tonalá, Balzapote y Catemaco.
- Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes.
- Campeche: Campeche, Seybaplaya y Champotón.
- Yucatán y Quintana Roo: Puertos como Progreso, Yucalpetén, Chuburná, Puerto Juárez e Isla Mujeres también registran restricciones preventivas para embarcaciones menores.