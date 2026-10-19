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Cierran puertos en Golfo de México por condiciones extremas por Frente Frío Número 2

El fenómeno genera rachas de viento violentas y oleaje elevado que ponen en riesgo la seguridad marítima.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Cierran puertos en Golfo de México por condiciones extremas por Frente Frío Número 2
Cierran puertos en Golfo de México por condiciones extremas por Frente Frío Número 2

La Secretaría de Marina (SEMAR) ha ordenado el cierre de múltiples puertos en el Golfo de México y el Mar Caribe debido a las condiciones meteorológicas extremas provocadas por el Frente Frío número 2, el cual ha desatado un Evento de Norte de intensidad fuerte a muy fuerte.

El fenómeno genera rachas de viento violentas y oleaje elevado que ponen en riesgo la seguridad marítima.

Embarcaciones Mayores (Cerrados por completo)

Embarcaciones Menores (Restricción total a navegación pequeña)

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