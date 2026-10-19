Cierran puertos en Golfo de México por condiciones extremas por Frente Frío Número 2

La Secretaría de Marina (SEMAR) ha ordenado el cierre de múltiples puertos en el Golfo de México y el Mar Caribe debido a las condiciones meteorológicas extremas provocadas por el Frente Frío número 2, el cual ha desatado un Evento de Norte de intensidad fuerte a muy fuerte.

El fenómeno genera rachas de viento violentas y oleaje elevado que ponen en riesgo la seguridad marítima.

Embarcaciones Mayores (Cerrados por completo)

Embarcaciones Menores (Restricción total a navegación pequeña)