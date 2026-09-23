Huracán Polo: Marina cierra puertos del Pacífico y activa Plan Marina por riesgo de oleaje

La Secretaría de Marina (Semar) estableció restricciones en varios puertos del Pacífico mexicano debido a las condiciones generadas por el Huracán Polo, que este miércoles 23 de septiembre se ubicó como categoría 4 frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de hasta 305 kilómetros por hora, además de un desplazamiento hacia el norte. Las condiciones asociadas al ciclón incluyen lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas zonas costeras.

Ante este escenario, la Semar mantiene activo el Plan Marina en fase de prevención, con acciones coordinadas en las entidades del litoral que podrían registrar efectos del fenómeno.

¿Qué puertos están cerrados por Polo?

Entre las principales restricciones se encuentra el cierre a todo tipo de embarcaciones en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, ambos en Guerrero.

La medida también contempla limitaciones para embarcaciones menores en Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca. En total, al menos seis puertos mantienen algún tipo de restricción debido a las condiciones marítimas asociadas con Polo.

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La autoridad marítima pidió a quienes realizan actividades en el mar atender las indicaciones de las capitanías de puerto y evitar salir a navegar mientras permanezcan las condiciones adversas.

Oleaje y viento elevan el riesgo en las costas

La presencia del huracán puede generar oleaje elevado, lluvias torrenciales y rachas de viento, factores que representan un riesgo para las embarcaciones y para las personas que desarrollan actividades en el litoral.

Las autoridades meteorológicas han mantenido vigilancia sobre la evolución de Polo debido a su rápida intensificación. El ciclón llegó a alcanzar categoría 5 durante el martes 22 de septiembre y posteriormente disminuyó a categoría 4 durante la madrugada del miércoles.

Además de los efectos en el mar, las precipitaciones pueden favorecer inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos en zonas vulnerables, por lo que Protección Civil mantiene el seguimiento del fenómeno.

Autoridades mantienen operativo preventivo

Los mandos navales trabajan junto con autoridades de Protección Civil y gobiernos estatales y municipales para mantener vigilancia en las zonas que podrían resultar afectadas.

Nuestras Brigadas de Respuesta ante Emergencias se mantienen listas para responder con prontitud en caso de una emergencia. 🇲🇽⚓️ #PlanMarina #HuracánPolo #UnaMarinaCercaDeTi #ZN12 pic.twitter.com/CQeUZZ3hGz — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 23, 2026

Las acciones preventivas incluyen la identificación de áreas de riesgo y la preparación de medidas de auxilio para la población en caso de que las condiciones meteorológicas obliguen a realizar evacuaciones o traslados.

La recomendación para la población es mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar exponerse a zonas de costa con oleaje elevado. Para reportar una emergencia en el mar, la Secretaría de Marina mantiene disponible el número 800 MARINA1 (800 627 4621).

IO