Cierran puertos en Yucatán por mal tiempo: estas son las zonas con restricciones a la navegación

La Secretaría de Marina (Semar), a través de sus autoridades marítimas, informó sobre el cierre de varios puertos y restricciones a la navegación en Yucatán debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al Golfo de México y la Península de Yucatán.

De acuerdo con el reporte oficial, las restricciones aplican principalmente para embarcaciones menores ante el incremento del oleaje, lluvias y vientos asociados a la inestabilidad atmosférica en la región.

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Puertos cerrados y con restricciones en Yucatán

Las autoridades marítimas señalaron que los siguientes puertos de Yucatán presentan cierres o restricciones para embarcaciones menores:

Progreso

Yucalpetén

Chuburná

Celestún

Sisal

Telchac

Dzilam de Bravo

Estas medidas buscan prevenir accidentes marítimos y proteger tanto a pescadores ribereños como a prestadores de servicios turísticos y embarcaciones recreativas.

Pronostican lluvias fuertes en Yucatán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuarán las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en distintas zonas de Yucatán, así como en estados vecinos de la Península.

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Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y aumento en el oleaje, especialmente en la franja costera del estado.

Protección Civil y autoridades marítimas mantienen vigilancia permanente ante posibles afectaciones derivadas del mal tiempo.

Recomendaciones marítimas ante el cierre de puertos en Yucatán

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades emitieron varias recomendaciones para la población y el sector marítimo:

Evitar salir a navegar mientras continúen las restricciones.

Mantenerse atentos a los avisos oficiales de Semar, Capitanía de Puerto y Protección Civil.

Asegurar embarcaciones menores en zonas protegidas.

No realizar actividades turísticas o recreativas en el mar durante lluvias intensas y oleaje elevado.

Extremar precauciones en zonas costeras por posibles rachas de viento y aumento del nivel del mar.

Tener lista documentación y equipo de emergencia en caso de cambios repentinos en las condiciones climáticas.

Las autoridades exhortaron a pescadores, cooperativas y prestadores de servicios turísticos a respetar las restricciones para evitar incidentes en el litoral yucateco.