“La Travexía”: Xcaret retomará en 2027 su recorrido marítimo pese a resolución de la SCJN

La Travesía Sagrada Maya de Grupo Xcaret prevé regresar en 2027 bajo el nombre de La Travexía, luego de que la edición de este año fuera suspendida en medio de una controversia legal relacionada con el uso comercial de elementos del patrimonio cultural del pueblo maya.

La empresa abrió el registro para quienes deseen participar como canoeros, para retomar el recorrido marítimo entre Playa del Carmen y Cozumel.

Aunque la convocatoria apunta a la reanudación de esta actividad el próximo año, todavía no se ha anunciado una fecha exacta para la realización del recorrido.

Noticia Destacada Xcaret suspende la edición de la Travesía Sagrada Maya tras fallo de la SCJN

¿Por qué la Travesía Sagrada Maya cambiará de nombre?

El cambio de nombre ocurre después de que Grupo Xcaret suspendiera la edición de 2026, que estaba prevista para mayo, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el uso de elementos del patrimonio cultural maya en la promoción turística de la empresa.

En abril, la compañía informó que decidió no realizar el evento para evitar posibles confrontaciones con las autoridades responsables de la protección de ese patrimonio.