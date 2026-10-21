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Cancún Travel Mart 2026 alista su inauguración tras asistencia de empresas de 18 países

La edición 38 del encuentro comenzó este miércoles con el registro de participantes y el montaje de stands; la inauguración oficial está programada para este jueves a las 10:00 horas.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

2 min

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El evento reúne a compradores y proveedores de 18 países, con 93 compañías compradoras y 90 proveedoras registradas
El evento reúne a compradores y proveedores de 18 países, con 93 compañías compradoras y 90 proveedoras registradas / Especial

Representantes de empresas turísticas de 18 países se dieron cita este miércoles en Cancún para participar en la edición 38 del Cancún Travel Mart 2026, encuentro que comenzó con la llegada de compradores y proveedores, el registro de participantes y el montaje de stands, mientras que la inauguración oficial y la primera jornada de negocios se realizarán este jueves 22 de octubre.

El evento, que concluirá el viernes 23, tiene como sede el hotel Iberostar Selection Cancún y busca fortalecer los vínculos comerciales entre empresas hoteleras, operadores turísticos, mayoristas y otros proveedores de servicios, con el objetivo de generar acuerdos para las próximas temporadas vacacionales.

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Antes del inicio se reportó la participación de más de 90 compañías compradoras y 90 proveedoras procedentes de 18 países.

El Cancún Travel Mart es un encuentro de negocios organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. A diferencia de una feria abierta al público, funciona mediante citas programadas en las que compradores y proveedores negocian tarifas, disponibilidad de habitaciones, paquetes y otros servicios turísticos para comercializarlos en sus mercados.

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Para este jueves, el programa contempla el registro de participantes desde las 8:30 horas y la inauguración oficial a las 10:00 horas. Después comenzarán las citas comerciales entre compradores y proveedores, programadas de las 10:00 a las 13:15 horas.

La jornada continuará con un almuerzo de networking y la presentación Unpack 2027, a cargo de Expedia, antes de reanudar las reuniones de negocios de las 15:25 a las 17:50 horas.

El viernes 23 se realizará la segunda jornada comercial, de las 9:30 a las 14:00 horas, seguida de un almuerzo de clausura y el desmontaje de los stands.

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