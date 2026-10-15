Quintana Roo suma 35 mil empleos formales en un año y crece 6.7%

Quintana Roo registró 35 mil nuevos puestos de trabajo entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, con un crecimiento de 6.7%, superior al 1.6% registrado a nivel nacional, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este incremento, la entidad alcanzó 559 mil 871 puestos de trabajo registrados ante el IMSS. La estrategia económica estatal busca mantener la llegada de inversiones, ampliar las oportunidades laborales y fortalecer el acceso a empleos con seguridad social en los 11 municipios.

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Impulsan polos de desarrollo para diversificar la economía

Además de la actividad turística, Quintana Roo impulsa tres polos de desarrollo en Chetumal, Cancún y Puerto Morelos, con proyectos orientados a atraer inversiones y generar empleos en sectores como los servicios financieros, la tecnología y el turismo médico.

En el distrito financiero y tecnológico se contempla la participación de distintos proyectos, entre ellos la fundación Mission Brain y un hospital, como parte de las iniciativas para fortalecer los servicios médicos y diversificar la actividad económica.

La estrategia también incluye infraestructura educativa y hospitalaria. Entre las acciones mencionadas se encuentra la Escuela Rosario Castellanos, así como la construcción de cinco hospitales en coordinación con el Gobierno federal, con el objetivo de ampliar los servicios de salud y fortalecer la formación de profesionales médicos.