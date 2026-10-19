Triatlón de Pueblos Mágicos deja derrama de 29.8 mdp en Cozumel

Flavio Morandini, de Argentina, y Evelyn Rejón, de Cozumel, conquistaron el primer lugar en sus respectivas ramas durante la primera edición del Triatlón de Pueblos Mágicos Cozumel 2026, justa que reunió a más de 350 atletas en las modalidades Olímpico, Olímpico por Relevos, Sprint y Kids.

En la categoría varonil, Morandini obtuvo el oro, seguido del cozumeleño Emiliano Díaz, quien se adjudicó la plata, y Joaquín Pereda, originario de Torreón, Coahuila, que completó el podio con el bronce. En la división femenil, Rejón se llevó el primer puesto, mientras que Fedra Vázquez ocupó la segunda posición y Cynthia González, ambas representantes de México, quedó en la tercera.

Noticia Destacada Inauguran Festival de Básquetbol 3x3 Gustavo Ayón con 504 asistentes

La justa congregó a deportistas locales, nacionales e internacionales, con circuitos que combinaron natación, ciclismo y carrera pedestre en distintos puntos de la isla. La salida tuvo lugar en la rampa municipal, mientras que la modalidad Sprint concentró la mayor cantidad de inscritos, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro.

En las pruebas Olímpico y Olímpico por Relevos, los participantes enfrentaron mil 500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. Para el formato Sprint, el trayecto comprendió 750 metros de nado, 20 kilómetros en bicicleta y cinco kilómetros de carrera; por su parte, la categoría Kids incluyó 200 metros de natación, cuatro kilómetros de ciclismo y uno de carrera pedestre.

El inicio de la competencia tuvo lugar en la rampa municipal / Especial

Más allá del ámbito deportivo, el encuentro representó una oportunidad de ingresos para los establecimientos de Cozumel. Comerciantes de la isla reportaron incrementos de hasta 35 por ciento en sus ventas, mientras que la Dirección de Turismo estimó una derrama económica de 29.8 millones de pesos, derivada de la participación de alrededor de 350 competidores y la llegada de más de mil 400 visitantes adicionales.

Juan Mendoza, comerciante local, señaló que la presencia de atletas y sus familiares favorece a diversos sectores, entre ellos artesanos, restaurantes, arrendadoras de vehículos y hoteles. “Sin duda alguna, este tipo de eventos son chaleco salvavidas para los negocios que continúan atravesando una crisis”, expresó.

Noticia Destacada Hará historia Cozumel al realizar el primer Triatlón de Pueblos Mágicos del país

Beneficio para el sector turístico

Daniel Hernández, administrador hotelero, consideró que las actividades deportivas benefician al sector turístico y a los pequeños comerciantes, aunque indicó que el repunte en la ocupación suele concentrarse el fin de semana. “Aunque el porcentaje incrementa en ocupación, solo es por el fin de semana, pero da un alivio para todo el sector turístico de Cozumel”, comentó.

Julio Moo, prestador de servicios turísticos, destacó que uno de los desafíos consiste en lograr que los participantes y sus acompañantes prolonguen su estancia en la isla. Además de competir, pueden visitar las playas, contratar excursiones y utilizar otros servicios, lo que permitiría distribuir los beneficios económicos entre un mayor número de establecimientos.

La continuidad del certamen y el seguimiento de sus resultados permitirán determinar si el Triatlón de Pueblos Mágicos logra consolidarse como una cita deportiva recurrente para atraer competidores y visitantes a Cozumel.