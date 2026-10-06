INAH niega haber autorizado visita de funcionaria de Bacalar a sitio arqueológico

Con un posicionamiento difundido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) precisó que no otorgó autorización alguna para que la directora de la Juventud del municipio de Bacalar, Diana Xuluc, entrara a un sitio arqueológico ubicado en la comunidad de Nuevo Jerusalén.

El pronunciamiento de la institución federal llegó tras diversas publicaciones en medios de comunicación que daban cuenta del acceso de la funcionaria municipal al lugar. Ante esa circulación de información, el Instituto optó por dejar constancia pública de que su Dirección de Medios de Comunicación no tiene registro de ningún consentimiento para esa visita, y de que, por tanto, la entrada no contó con su respaldo.

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De acuerdo con lo expuesto por el INAH, será el Centro INAH Quintana Roo el encargado de iniciar el procedimiento administrativo que corresponda, apegado a la normatividad aplicable en materia de protección del patrimonio arqueológico. El objetivo declarado de ese trámite es deslindar responsabilidades, es decir, establecer qué ocurrió, bajo qué circunstancias se produjo el ingreso y quiénes deberán responder, en caso de que se acredite alguna irregularidad.

El Instituto no detalló en su comunicado las posibles sanciones ni los plazos del procedimiento, por lo que la resolución dependerá de la revisión que realice el propio Centro INAH en el estado.

El Centro INAH Quintana Roo determinará las circunstancias en las que ocurrió el acceso al sitio arqueológico / Especial

La postura institucional se produjo después de que la regidora Tania Casa Madrid acudiera al Centro INAH Quintana Roo para solicitar información sobre el presunto permiso que habría facilitado la entrada de la servidora pública.

En su comunicado, el INAH recordó una regla que aplica a cualquier persona o dependencia, sin distinción de cargo o nivel de gobierno, todo ingreso y toda actividad en zonas y sitios arqueológicos debe contar con su autorización expresa. La disposición responde al carácter de estos espacios como parte del patrimonio cultural de la nación, cuya conservación está regulada por la legislación federal y queda bajo la tutela del Instituto.

En ese sentido, el organismo hizo un llamado a las autoridades municipales a respetar los procedimientos establecidos para la protección de ese patrimonio. El exhorto, dirigido de manera expresa a los ayuntamientos, apunta a que los gobiernos locales se conduzcan dentro de los cauces institucionales cuando se trate de sitios bajo resguardo federal, aun cuando se ubiquen dentro de su territorio.

Será dentro del procedimiento administrativo donde se determinen las circunstancias del acceso y, de corresponder, las responsabilidades de quienes hayan intervenido.

Diana Xuluc, directora de la Juventud de Bacalar, publicó en redes sociales fotos y un video de una visita a una estructura maya en Nuevo Jerusalén, lo que le generó un escándalo por hacerlo sin el permiso del INAH.