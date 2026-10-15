Repartidor de agua resulta gravemente lesionado en accidente vial en la avenida López Portillo de Cancún

Un aparatoso accidente se registró en la avenida José López Portillo, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida, donde un repartidor de agua que circulaba en una moto de carga recibió el brutal impacto de un automóvil que lo proyectó varios metros y sufrió graves lesiones.

El percance se registró alrededor de las 9:30 horas en la entrada de una gasolinera, que a la altura de las colonias Avante y Tres Reyes.

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Las primeras versiones indicaron que el conductor del automóvil circulaba con exceso de velocidad y colisionó con su parte frontal a la motocicleta de carga, la cual salió proyectada varios metros, dejando esparcidos los garrafones de agua que transportaba.

El chofer de la motocicleta cayó también a varios metros del impacto y permaneció inmóvil con la ropa desgarrada sobre la cinta asfáltica, con lo que varios conductores que detuvieron su marcha consideraron que posiblemente había perdido la vida.

Sin embargo, paramédicos de una ambulancia de la Dirección de Protección Civil verificaron que contaba con signos vitales e incluso, el lesionado reaccionó y permaneció sentado por algunos momentos, para después ser subido a la unidad de emergencia para su traslado a un hospital.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal acudieron al lugar para iniciar los trámites para el deslinde de responsabilidades.