Conductor pierde el control y termina estrellado contra un árbol en la Ruta 7 de Cancún

Un aparatoso percance vehicular se registró la tarde de este día sobre la avenida Puerto Juárez, en el cruce con la calle 47, en las inmediaciones de la Supermanzana 75, luego de que el conductor de una camioneta en color blanco perdiera completamente el control del volante y terminara estrellándose contra el camellón central y un árbol plantado en la zona.

​De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de los alrededores que observaron lo sucedido escucharon un fuerte estruendo y salieron a ver lo que ocurría. Al percatarse de la magnitud del impacto, de inmediato dieron aviso a la línea de emergencia 911, solicitando en el lugar de los hechos la asistencia de paramédicos y la presencia de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido.

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​Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de la unidad. Afortunadamente, no fue necesario el traslado a algún hospital de la ciudad ni para el conductor ni para su acompañante, derivado de que no presentaban lesiones que pusieran en riesgo su integridad física o su vida, quedando todo únicamente en un fuerte susto y cuantiosos daños materiales.

​Posteriormente, arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de realizar el deslinde de responsabilidades, además de proceder al cierre parcial de la vialidad para evitar algún otro accidente en la zona, ya que el vehículo siniestrado quedó atravesado ocupando un carril completo de esta transitada avenida.

​Al ser interrogado por los agentes de vialidad, el operador del vehículo refirió que le falló repentinamente la guía hidráulica de su unidad.

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Con sorpresa, detalló que el vehículo acababa de salir del taller mecánico apenas unas horas antes, por lo que no esperaba sufrir dicho siniestro en pleno trayecto.

​Finalmente, al sitio arribó una grúa para realizar las maniobras correspondientes, sacar la unidad del camellón y posteriormente remolcarla a un corralón de la ciudad para los trámites legales correspondientes. Cabe mencionar que el vehículo quedó con todo el frente destrozado, derivado del fuerte impacto directo entre la carrocería y el tronco del árbol.