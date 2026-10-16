Quintana Roo registra ocho investigaciones por aborto de enero a agosto de 2026

Pese a que en Quintana Roo el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el 2022, de enero a agosto de este año se han iniciado ocho averiguaciones previas o carpetas de investigación por este hecho, considerado delito únicamente después de dicho periodo.

De acuerdo con los datos abiertos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante ese lapso se denunciaron dos casos en febrero, uno en marzo, tres en mayo y dos en julio. La cifra duplica la registrada en el 2022, cuando durante todo el año se reportaron cuatro.

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En un sondeo, Frida Z. compartió su experiencia como madre adolescente. Relató que quedó embarazada a los 16 años, cuando mantenía una relación con un hombre de aproximadamente 23 años, y aseguró que nunca consideró interrumpir el embarazo. “Yo tenía 16 y él tenía creo que 23”, recordó.

También reconoció que la noticia fue difícil para su familia y que enfrentó consecuencias en su entorno doméstico, aunque señaló que el padre de su hijo permaneció a su lado.

Sobre el aborto, expresó una postura condicionada por las circunstancias: dijo estar a favor cuando el embarazo es consecuencia de una violación y la mujer no desea continuarlo, pero manifestó preocupación por los riesgos para la salud. Asimismo, consideró que la edad puede influir en la decisión y en el consejo que una madre daría a una hija adolescente embarazada.

Protesta contra el aborto / POR ESTO!

Antecedentes

Karina, otra joven madre, indicó que también se embarazó durante la adolescencia y llegó a pensar en el aborto porque su pareja la abandonó. Sin embargo, sus padres la apoyaron y ahora, cuando su hijo tiene ocho años, considera que fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

El servicio público en la entidad debe brindarse de manera gratuita; en Cancún también existen establecimientos privados que ofrecen estos procedimientos, cuyos costos pueden superar los 10 mil pesos.

La Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez clausuró el pasado 8 de octubre dos clínicas de interrupción legal del embarazo, ubicadas sobre la avenida Kohunlich, en la Supermanzana 50. Sin embargo, ambas mantienen avisos para agendar citas por teléfono.

El equipo de POR ESTO! constató en el sitio la colocación de dos sellos oficiales. El primero corresponde al Acta de Inspección número DGE/CIV/0668/2026, sello número 0005, y el segundo al acta DGE/CN/0669/2026, sello número 0006. Ambos tienen fecha del 8 de octubre del 2026 y fueron emitidos por la Dirección General de Ecología Municipal.

Los sellos advierten que su quebrantamiento constituye un delito conforme al Artículo 218 del Código Penal de Quintana Roo, sancionado con seis meses a dos años de prisión y multa.

Los predios se encuentran en Kohunlich esquina con Mazamitla, zona donde operaban establecimientos identificados como Fundación MSI y Ka’an, dedicados a la salud reproductiva. En uno de los inmuebles permanecen letreros con la leyenda “Aquí encontrarás un espacio seguro” y un aviso impreso de MSI que indica un número telefónico con lada nacional para solicitar información o citas.

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Silencio, en el Ayuntamiento

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Benito Juárez no ha informado el motivo específico de las clausuras. Entre las posibles irregularidades que pueden presentarse en establecimientos de este tipo están la operación en casas habitación sin cambio de uso de suelo, la falta de anuencia ambiental o el manejo inadecuado de residuos peligrosos biológico-infecciosos; sin embargo, no se ha confirmado que alguna de estas situaciones haya motivado las medidas aplicadas a los dos inmuebles.

Frente a uno de los establecimientos, integrantes de la campaña internacional “40 Días por la Vida” mantienen una jornada de protesta pacífica contra el aborto. Su presencia coincide con la clausura de los inmuebles.

En los inmuebles se observaron sellos oficiales de clausura, así como avisos con números telefónicos para solicitar información o citas / POR ESTO!

Víctor y Alba, participantes de esta iniciativa, explicaron que la campaña se realiza dos veces al año durante 40 días, con el propósito de promover el fin del aborto y, desde sus convicciones, la conversión de quienes participan en estos procedimientos. La movilización surgió en Estados Unidos y se desarrolla cerca de clínicas que ofrecen estos servicios.

Los participantes afirmaron que mantienen distancia de las entradas y no intervienen con las personas que acuden a los establecimientos. “Nosotros tenemos una política, digamos, una regla, que es precisamente no involucrarse, por eso estamos a distancia”, explicó uno de ellos.

Durante el recorrido, ambos señalaron que, pese a los sellos de clausura colocados en los inmuebles, continuaban entrando personas. Sin embargo, este medio no pudo corroborar esa afirmación: el lugar estaba cerrado y no se observaron sellos violados.