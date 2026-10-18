Sentencian a 108 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a sus tres hijastras en Felipe Carrillo Puerto

Por los delitos de violación y abusos sexuales, en agravio de sus tres hijastras menores de edad, fue sentenciado a 108 años de prisión a Natanael Gómez Asenso y/o Natanael Gómez Ascencio. Hechos que se registraron en los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2024 en la comunidad de José María Pino Suarez.

Fue una de las menores quien agraviadas quien pudo escapar de las garras de su padrastro y pedir ayuda a sus abuelos y estos a su vez solicitaron la intervención de las autoridades policiales quienes procedieron a la detención del ahora sentenciado.

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De acuerdo a información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, obtuvo una sentencia condenatoria de 108 años de prisión contra Natanael Gómez Asenso y/o Natanael Gómez Ascencio, por los delitos de violación y abusos sexuales en agravio de sus tres hijastras menores de edad.

La fuente señaló en un escueto comunicado que los hechos ocurrieron en un domicilio de la localidad de José María Pino Suárez, en este municipio, cuando la madre de las menores salía a trabajar en una verdulería de la que era encargada. Durante su ausencia, las víctimas quedaban solas con el ahora sentenciado, quien aprovechaba para realizarles tocamientos y agredirlas sexualmente. Además, las amenazaba con golpearlas si contaban lo sucedido.

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Las menores relataron a su madre las agresiones; sin embargo, al no creerles, decidieron acudir con su abuela, quien presentó la denuncia correspondiente.

Por el delito de violación, Natanael Gómez Asenso y/o Natanael Gómez Ascencio fue condenado a 30 años de prisión por cada una de las tres víctimas, por hechos ocurridos en mayo, entre junio y julio, y en agosto de 2024.

Además, deberá pagar una multa de 456 mil 354.85 pesos. Por el ilícito de abusos sexuales, recibió seis años de prisión por cada menor, con lo que la pena total asciende a 108 años de prisión.