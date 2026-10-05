Vinculan a proceso a dos hombres por delitos sexuales contra adolescentes en Chetumal

Un juez de control determinó vincular a proceso a dos hombres detenidos en la zona sur de Quintana Roo, a quienes se les atribuyen delitos de carácter sexual cometidos en agravio de adolescentes.

Las detenciones fueron resultado del trabajo coordinado entre la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades.

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El primer caso corresponde a un hombre identificado como Manuel, de 65 años de edad y originario de Belice, contra quien se cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de pederastia y violación.

Según lo informado, los hechos que se le imputan habrían ocurrido en perjuicio de una adolescente de 16 años, sobrina suya.

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En un hecho distinto, registrado también en el municipio de Othón P. Blanco, fue detenido Federico, de 45 años y originario de Veracruz, quien enfrenta un proceso por el delito de abuso sexual, presuntamente cometido contra una adolescente de 13 años.

Ambos hombres fueron presentados ante un juez de control, quien resolvió vincularlos a proceso.