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Quintana Roo / Sucesos

Vinculan a proceso a dos hombres por delitos sexuales contra adolescentes en Chetumal

Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres detenidos en el sur de Quintana Roo, señalados por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra adolescentes.

Por Fernando Baeza

5 de oct de 2026

1 min

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Manuel, de 65 años, enfrenta un proceso por los delitos de pederastia y violación; Federico, de 45 años, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual
Manuel, de 65 años, enfrenta un proceso por los delitos de pederastia y violación; Federico, de 45 años, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual / Especial

Un juez de control determinó vincular a proceso a dos hombres detenidos en la zona sur de Quintana Roo, a quienes se les atribuyen delitos de carácter sexual cometidos en agravio de adolescentes.

Las detenciones fueron resultado del trabajo coordinado entre la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades.

Los educandos reclamaron que la dirección del Centro Regional de Educación Normal no ha aplicado algún protocolo de protección

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El primer caso corresponde a un hombre identificado como Manuel, de 65 años de edad y originario de Belice, contra quien se cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de pederastia y violación.

Según lo informado, los hechos que se le imputan habrían ocurrido en perjuicio de una adolescente de 16 años, sobrina suya.

Elementos policiacos hicieron la detención y trasladaron al sujeto.

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En un hecho distinto, registrado también en el municipio de Othón P. Blanco, fue detenido Federico, de 45 años y originario de Veracruz, quien enfrenta un proceso por el delito de abuso sexual, presuntamente cometido contra una adolescente de 13 años.

Ambos hombres fueron presentados ante un juez de control, quien resolvió vincularlos a proceso.

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