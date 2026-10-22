Director de telesecundaria muere dentro de plantel educativo en Tepich

El director de la telesecundaria Cecilio Chi, ubicada en la comunidad de Tepich, falleció la mañana de este jueves dentro de las instalaciones del plantel educativo, luego de que se reportara que se había desvanecido. De manera preliminar, se presume que pudo haber sufrido un infarto, aunque serán las autoridades correspondientes las que determinen las causas de su muerte.

Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando se alertó sobre el desvanecimiento del directivo al interior de la escuela. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal destacamentados en la comunidad acudieron al lugar y, al confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Las autoridades ministeriales fueron notificadas para llevar a cabo las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Mientras se esperaba la llegada del personal de la Fiscalía, los estudiantes fueron retirados de las instalaciones escolares.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del director ni sobre las circunstancias precisas en las que ocurrió el fallecimiento.