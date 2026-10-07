Tragedia en Isla Mujeres: Extranjero fallece por un infarto en un centro comercial

Un turista falleció dentro de un centro comercial sobre el malecón Reda Medina por infarto fulminante, acudió el personal de los primeros auxilios de la Cruz Roja cuando los signos vitales ya no había en él, comunicaron la Policía y la benemérita institución.

La policía atendió el reporte de una persona que sufrió una emergencia médica al interior del establecimiento “San Agustín”, frente a la gasolinera local. De acuerdo con la información preliminar, se trata de un turista extranjero que presuntamente sufrió un infarto mientras se encontraba al interior del establecimiento, había llegado ahí a su propio pie, dentro del recorrido de un grupo en el que formaba parte, procedente de Cancún en embarcación de recreo.

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“Al lugar acudieron elementos de Seguridad Ciudadana, así como cuerpos de emergencia, quienes brindaron la atención correspondiente y primeros auxilios; sin embargo, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales”, comunicó la policía.

Ante esta lamentable situación, los elementos municipales procedieron a resguardar el área y dar aviso a la Fiscalía estatal para realizar las diligencias correspondientes y determinar oficialmente las causas del fallecimiento con el Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún.

Este hecho es el primero del año, en año pasados se han llegado a hasta dos por año y en otro cero incidencias. El común denominador son problemas del corazón durante el nado y posterior, dijo Jorge, un prestador de servicio de recreación, al atestiguar más de un caso en los últimos 15 años.

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Los que tienen un padecimiento del corazón aconsejan los especialistas de la Secretaría de Salud tomar mucha precaución el nado en el mar por el esfuerzo extra y oleaje que tiene que enfrentar para avanzar, en la Bahía de Mujeres es relativamente tranquilo el mar, pero hay viento de más de 30 km/h genera inestabilidad.

“Las playas con corrientes y oleajes exigen un esfuerzo físico mayor e impredecible al nadar, lo que puede elevar súbitamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial”, dijo un médico que solicitó el anonimato.