Trabajadores del Hospital O’Horán bloquean el Periférico de Mérida; exigen mejores salarios

Trabajadores del Hospital General Agustín O’Horán realizaron una protesta este sábado 17 de octubre, durante la cual bloquearon el carril interior del Anillo Periférico de Mérida, a la altura del nosocomio, para exigir mejores condiciones laborales y atención a diversas demandas pendientes por parte de las autoridades del sector salud.

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De acuerdo con reportes de medios locales, los manifestantes denunciaron problemas relacionados con la homologación de claves laborales, mejoras salariales y la entrega de recursos para uniformes, por lo que decidieron cerrar parcialmente la circulación como medida de presión para solicitar una respuesta a sus inconformidades.

Entre sus demandas destacan la homologación de claves laborales y ajustes salariales pendientes.

La movilización provocó afectaciones al tránsito vehicular en esta importante vía de comunicación de la capital yucateca, debido a que los automovilistas encontraron restringido el paso en el tramo donde se concentraron los trabajadores. La protesta ocurrió durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán, donde encabezó un evento del programa Vivienda para el Bienestar en el municipio de Umán.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las autoridades alcanzaron algún acuerdo con los manifestantes ni si la circulación quedó completamente restablecida. Los trabajadores esperan que sus peticiones sean atendidas, mientras permanece pendiente una respuesta oficial sobre las demandas laborales que motivaron la protesta.

JGH