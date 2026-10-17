Vivienda para el Bienestar en Yucatán: Se entregan primeras 432 casas de un desarrollo de 5 mil 360 en Umán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado 17 de octubre la entrega de las primeras 432 viviendas del fraccionamiento Infonavit Punta Cruz Eco, ubicado en Umán, Yucatán, donde se contempla la construcción de un total de 5 mil 360 casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante el evento, autoridades federales presentaron los avances de la estrategia habitacional en la entidad, donde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene una meta de 60 mil viviendas, con una inversión proyectada de 38 mil millones de pesos.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que el programa está dirigido principalmente a trabajadores con ingresos de entre uno y 2.9 salarios mínimos.

Sheinbaum entrega 432 viviendas en Umán, Yucatán

Romero Oropeza detalló que el fraccionamiento Infonavit Punta Cruz Eco contará con 5 mil 360 viviendas, de las cuales las primeras 432 se entregaron durante la visita presidencial.

El funcionario reconoció a la empresa constructora Yucasa por el avance de las obras y las características del desarrollo habitacional.

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Explicó que las casas del programa fueron diseñadas para contar con aproximadamente 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo y área de servicio.

También destacó que los nuevos conjuntos habitacionales buscan ubicarse en zonas con acceso a servicios básicos, transporte, escuelas, comercios y centros de trabajo.

Infonavit proyecta 60 mil viviendas en Yucatán con inversión de 38 mil mdp

El director del Infonavit informó que en Yucatán ya se tienen prácticamente 40 mil viviendas contratadas, mientras que otras 15 mil se incorporarán durante los próximos meses.

Con ello, la institución prevé alcanzar aproximadamente el 90% de su meta sexenal en la entidad antes de que concluya 2026.

A nivel nacional, Romero Oropeza señaló que el programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, distribuidas entre Infonavit, con 1.2 millones; Conavi, con 500 mil, y Fovissste, con 100 mil.

De las correspondientes al Infonavit, alrededor de 560 mil ya se encuentran contratadas o aprobadas, mientras que 257 mil están en construcción.

Sedatu anuncia escrituración de 6 mil lotes en Yucatán

Por su parte, Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que se tiene una meta inicial de escrituración de 6 mil lotes en Yucatán, cifra que podría ampliarse mediante la coordinación con el gobierno estatal.

La funcionaria explicó que Vivienda para el Bienestar también comprende apoyos para mejoramiento habitacional, regularización de propiedades y liberación de créditos del Fovissste.

Destacó que Yucatán se encuentra entre las entidades con mayores avances en el cumplimiento de sus objetivos de vivienda.

Infonavit reporta 136 mil créditos reestructurados en Yucatán

Romero Oropeza también informó que 136 mil créditos hipotecarios considerados impagables fueron reestructurados en Yucatán, con el propósito de modificar las condiciones que provocaban incrementos constantes en los saldos de los financiamientos.

Asimismo, anunció que 84 mil familias de la entidad podrán obtener la liberación gratuita del gravamen hipotecario de sus viviendas, después de haber liquidado sus créditos.

El funcionario reiteró que el programa busca facilitar el acceso a viviendas para trabajadores de menores ingresos y ampliar las opciones de financiamiento habitacional.

La entrega de las primeras 432 casas en Umán forma parte de los proyectos que el Gobierno federal desarrolla en coordinación con las autoridades estatales y municipales para ampliar la oferta de vivienda en Yucatán.

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