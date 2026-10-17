Tragedia en la Mérida-Motul: adulto mayor muere al chocar contra taxi colectivo con 15 pasajeros

Un hombre de 72 años perdió la vida y al menos seis personas resultaron lesionadas durante un fuerte accidente registrado la mañana de este sábado en la carretera federal Mérida-Motul, a la altura del entronque con Baca, donde un automóvil particular chocó contra una unidad de transporte colectivo que llevaba 15 pasajeros.

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El percance ocurrió alrededor de las 6:50 horas, en el kilómetro 23, cuando el conductor de un Nissan Tiida blanco intentaba incorporarse a la carretera federal procedente de Baca. De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente no respetó la preferencia de paso y fue impactado en un costado por una camioneta Nissan Urvan de la ruta Motul-Mérida. La fuerza del choque provocó que el automovilista falleciera en el lugar, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó lesionada.

En el transporte colectivo viajaban 15 pasajeros, de los cuales al menos cinco sufrieron lesiones. Entre ellos se encontraba una mujer que quedó atrapada en la parte delantera de la camioneta, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de rescate para liberarla. Paramédicos atendieron a los afectados y trasladaron a varios de ellos a hospitales de Mérida, entre ellos la clínica T-1 del IMSS y el Hospital General Agustín O'Horán.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acordonaron la zona, mientras se realizaban las maniobras de rescate y las diligencias correspondientes al levantamiento del cuerpo. La circulación presentó afectaciones durante las labores de atención. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades, por lo que la presunta falta de preferencia de paso continúa siendo una versión preliminar.

JGH