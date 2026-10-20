Vinculan a proceso a hombre en Yucatán por dejar de pagar pensión alimenticia a sus dos hijos y expareja

Un hombre identificado como Luis Antonio R. A. fue vinculado a proceso en Yucatán por presuntamente incumplir con el pago de la pensión alimenticia establecida judicialmente a favor de su expareja y sus dos hijos, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara los datos de prueba correspondientes.

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De acuerdo con los antecedentes del caso, en agosto de 2023 un Juzgado de Oralidad Familiar ordenó al hombre pagar 3 mil 111 pesos con 50 centavos por concepto de pensión alimenticia. Posteriormente, durante 2024, se autorizó que los pagos se realizaran mediante depósitos directos a la cuenta bancaria de la denunciante y se estableció una cantidad de 3 mil 733 pesos con 80 centavos, debido al incremento anual del salario mínimo.

Sin embargo, según la investigación, desde marzo de 2024 el acusado presuntamente comenzó a incumplir con esta obligación, al dejar de realizar algunos depósitos o entregar cantidades inferiores a las establecidas, lo que derivó en el procedimiento penal en su contra por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía de Yucatán, el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial determinó vincularlo a proceso y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, mantuvo las medidas cautelares impuestas previamente, entre ellas presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad y no salir del estado mientras continúe el proceso judicial.