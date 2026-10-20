FGR lleva a juicio a un hombre por posesión de 2 mil 200 pesos en billetes falsos en el Centro de Mérida

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Fernando “N”, señalado por su probable participación en el delito de uso de moneda falsificada, luego de que presuntamente intentara pagar mercancías con billetes apócrifos en la colonia Centro de Mérida.

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De acuerdo con la información de la dependencia, el hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Mérida, quienes lo presentaron ante el Ministerio Público Federal tras detectar que habría utilizado billetes de 200 pesos con características irregulares para realizar compras.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 11 piezas que aparentaban ser billetes de esa denominación. Un dictamen pericial determinó que estaban elaboradas con papel común, carecían de relieves y no presentaban marca de agua ni hilo de seguridad integrado al observarse a contraluz.

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Tras integrar los datos de prueba, el Ministerio Público Federal obtuvo la vinculación a proceso ante un juez de Control. Como medidas cautelares, la autoridad judicial impuso a Fernando “N” la obligación de presentarse periódicamente y la prohibición de salir del estado; además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.