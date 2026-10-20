Vecinos de Pocoboch cierran la carretera Tizimín-Valladolid como protesta por un presunto abuso sexual

La indignación por un presunto delito sexual contra una joven llevó a habitantes de Pocoboch, comisaría de Calotmul, a cerrar la carretera federal Tizimín–Valladolid durante la tarde de este martes, como medida de presión para exigir justicia.

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Los manifestantes se concentraron en el entronque que conduce a la comunidad y bloquearon el paso de vehículos, luego de que se conociera el caso, que generó inconformidad entre los pobladores.

La interrupción afecta la circulación en uno de los tramos de esta vía federal, por lo que los conductores podrían enfrentar demoras al trasladarse entre Tizimín y Valladolid. Ante esta situación, se recomienda manejar con precaución y prever posibles contratiempos.

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Hasta ahora, no se han proporcionado más detalles sobre el presunto delito ni sobre las acciones que podrían emprender las autoridades ante la protesta.