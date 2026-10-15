Tras polémica, Instituto Campechano aclara caso del perrito “Bizcocho” y confirma fumigaciones por garrapatas

Luego de la indignación generada en redes sociales por la presencia de garrapatas en la Escuela de Trabajo Social y el presunto retiro de perros del plantel, el Instituto Campechano emitió un comunicado para explicar las medidas adoptadas ante esta situación y aclarar lo ocurrido con un perro conocido como “Bizcocho”.

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La institución confirmó que se realizaron dos fumigaciones y anunció una investigación interna sobre la actuación de un elemento de seguridad privada que aparece en un video difundido por integrantes de la comunidad estudiantil.

¿Qué hizo el Instituto Campechano ante las quejas por garrapatas?

La controversia comenzó después de que estudiantes denunciaran la presencia de garrapatas en las instalaciones del Campus V, lo que provocó preocupación por las condiciones sanitarias y el bienestar de los animales que permanecen en la escuela. También circularon imágenes relacionadas con el presunto retiro de algunos perros, entre ellos “Bizcocho”, situación que generó cuestionamientos sobre el trato que recibieron.

Ante ello, el Instituto explicó que la Dirección de Trabajo Social notificó el problema el martes a las 22:30 horas y que al día siguiente se fumigó el Edificio 1, mientras las clases fueron trasladadas temporalmente a espacios de Turismo y Gastronomía. Posteriormente, se realizó una segunda fumigación y se solicitó apoyo a la Secretaría de Salud.

¿Por qué investigan la actuación del vigilante con el perrito “Bizcocho”?

Respecto al video de “Bizcocho”, el Instituto Campechano señaló que el trabajador de seguridad privada presuntamente intervino para evitar que el animal se acercara a las aulas durante las labores de fumigación y quedara expuesto a los productos utilizados. Sin embargo, aclaró que los hechos continúan bajo investigación interna y que el video difundido no muestra todas las circunstancias de lo ocurrido.

También informó que el perro recibió medicamento para atender la presencia de garrapatas y fue bañado. No obstante, el comunicado no precisa si otros perros fueron retirados del campus, cuántos serían ni dónde se encuentran actualmente.

Finalmente, la institución reconoció que existen opiniones divididas entre los directivos sobre la permanencia de los perros en las instalaciones, aunque aseguró que la Rectoría mantiene una postura de respeto y cuidado hacia los animales que forman parte de la comunidad educativa.

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Además de reforzar las medidas sanitarias, contempla gestionar pláticas sobre bienestar animal y tenencia responsable con acompañamiento de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas. Hasta el momento, no se han dado a conocer los resultados de la investigación sobre la actuación del vigilante ni posibles medidas derivadas de este caso.