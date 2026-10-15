¿Esa era la solución? Indigna desalojo de perritos de una escuela en Campeche tras denuncia por garrapatas

Una nueva polémica surgió en el Instituto Campechano, luego de que circulara en redes sociales una denuncia sobre una presunta infestación de garrapatas en la Facultad de Trabajo Social, Campus V, y posteriormente se difundieran imágenes y videos que cuestionan la manera en que estarían retirando a perros que desde hace tiempo permanecen en sus instalaciones.

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La primera denuncia fue publicada en Facebook por una persona identificada como Eli Ek, quien expresó la preocupación de estudiantes ante la presencia de garrapatas en salones de clases, techos, paredes, mesas e incluso mochilas de los alumnos, situación que consideran un posible riesgo para su salud.

Según la publicación, la dirección del plantel habría gestionado una fumigación, aunque esta presuntamente fue aplazada hasta el sábado. Ante ello, los estudiantes solicitaron valorar la suspensión temporal de clases presenciales hasta garantizar condiciones adecuadas para continuar con sus actividades.

Posteriormente, comenzaron a circular en grupos de redes sociales imágenes y fragmentos de video relacionados con el retiro de perros comunitarios del Instituto Campechano, lo que provocó críticas entre estudiantes y personas preocupadas por el bienestar animal.

En las imágenes se observa a varias personas cerca de un perro de color café, en las inmediaciones de un acceso del plantel. Sin embargo, las capturas no permiten establecer las circunstancias completas del procedimiento ni identificar a quienes participaron.

A través de una publicación, ciudadanos hicieron un llamado a la institución para capacitar a su personal sobre el trato adecuado hacia los animales, al considerar que las acciones denunciadas no reflejan los valores de respeto y empatía que deben promoverse en un espacio educativo.

"Qué clase de valores y principios le estamos enseñando a nuestros estudiantes", cuestionaron, al expresar su preocupación por el destino de los perros que llevan tiempo permaneciendo en las instalaciones y que son conocidos por la comunidad estudiantil como "Cuernito", "Quesadilla" y "Empanada".

Entre las reacciones, algunos usuarios señalaron que los animales han sido cuidados anteriormente por integrantes de la comunidad y cuestionaron su retiro, por lo que propusieron alternativas para atender la situación sanitaria sin afectar su bienestar.

Ante la controversia, ciudadanos plantearon implementar jornadas de esterilización, identificación y tratamientos veterinarios contra las garrapatas, con la colaboración de estudiantes, docentes y personal administrativo.

"Si los perritos tienen garrapatas podemos unirnos y darles su baño y Simparicas. Si no están esterilizados, se esterilizan", señalaron en una de las publicaciones, en la que también ofrecieron apoyo para atender a los animales.

La misma publicación indicó que las autoridades ya tendrían conocimiento del caso y que se espera información sobre las medidas que serán implementadas.

Hasta el momento, no se ha confirmado que los perros sean el origen de la presunta infestación de garrapatas, ni se ha precisado si existe una orden institucional para retirarlos definitivamente. La situación ha generado llamados para garantizar tanto la seguridad sanitaria de los estudiantes como el bienestar de los animales.

JGH