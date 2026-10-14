Salud Campeche descarta brote de COVID-19 en primaria de Ciudad del Carmen

La Secretaría de Salud de Campeche confirmó que 20 estudiantes de la Escuela Primaria “Maestros Carmelitas”, en Ciudad del Carmen, presentaron síntomas compatibles con infecciones respiratorias agudas leves, luego de que padres de familia alertaran sobre presuntos casos de COVID-19 entre alumnos del turno matutino.

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La dependencia estatal aclaró que, hasta el momento, no existen evidencias que confirmen que los menores hayan contraído COVID-19, por lo que los casos identificados no pueden atribuirse a esa enfermedad. Asimismo, informó que los estudiantes permanecieron en sus hogares durante su recuperación y no se reportaron complicaciones de salud.

¿Qué ocurrió en la primaria Maestros Carmelitas de Ciudad del Carmen?

El caso comenzó a generar preocupación entre padres de familia el pasado 7 de octubre, cuando circularon en redes sociales reportes sobre posibles contagios de COVID-19 entre estudiantes del turno matutino de la primaria Maestros Carmelitas. Ante estas versiones, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 acudió al plantel para realizar las verificaciones epidemiológicas correspondientes, en coordinación con las autoridades educativas.

Como parte de las investigaciones, se llevaron a cabo reuniones con directivos escolares y padres de familia, además del seguimiento a los estudiantes que presentaban molestias respiratorias. Las autoridades identificaron a 20 alumnos de entre seis y 12 años de edad con síntomas compatibles con infecciones respiratorias agudas leves, situación que motivó la implementación de acciones de supervisión y prevención para proteger a la comunidad escolar.

Salud descarta evidencia de un brote de COVID-19 dentro del plantel

De acuerdo con la investigación epidemiológica, los menores presentaron antecedentes que apuntan a distintos posibles lugares de exposición, entre ellos sus propios hogares y espacios públicos. Por esta razón, la Secretaría de Salud señaló que no cuenta con elementos suficientes para atribuir todos los casos a una sola fuente de contagio dentro de la escuela.

La Secretaría de Salud de Campeche atendió a 20 alumnos con síntomas respiratorios en Ciudad del Carmen. / Especial

La dependencia también precisó que no existe evidencia que permita confirmar que los cuadros respiratorios correspondan a COVID-19, pese a las sospechas que inicialmente circularon entre las familias. En su actualización, Salud Campeche informó que no se han identificado nuevos casos asociados al plantel y que los menores afectados permanecieron en sus hogares durante el periodo de recuperación, sin presentar complicaciones.

Ante la circulación de distintos virus respiratorios, la Secretaría de Salud exhortó a las familias campechanas a reforzar las medidas de prevención, principalmente entre niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Entre las recomendaciones se encuentran mantener actualizados los esquemas de vacunación, lavarse las manos frecuentemente, ventilar los espacios cerrados, utilizar cubrebocas cuando existan síntomas respiratorios y evitar el contacto cercano con personas enfermas. La dependencia también pidió acudir oportunamente a una unidad médica en caso de presentar síntomas y evitar la automedicación.

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Finalmente, aseguró que mantendrá la vigilancia epidemiológica y la coordinación con la Secretaría de Educación para proteger la salud de los estudiantes y prevenir nuevos casos de infecciones respiratorias en los planteles escolares.

JGH