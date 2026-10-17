Busca Esteban Hinojosa ser coordinador de defensa de la 4T en el municipio

Esteban Hinojosa confirmó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche, con el inicio de una jornada de caminatas y tener el acercamiento con la militancia, así como con la ciudadanía para presentar su trayectoria y proyecto político.

Como arranque de sus aspiraciones, inició en el campo del Marañón, en la comunidad de Lerma, donde señaló las condiciones de abandono de espacios públicos destinados a la práctica deportiva y la convivencia de niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

Hinojosa expuso que la falta de mantenimiento de estos espacios se relaciona, entre otros factores, con la ausencia de incorporación formal de algunos predios al Ayuntamiento.

Como ejemplo, mencionó el terreno que alberga una cancha de básquetbol y un parque, donde, de acuerdo con sus declaraciones, las labores de conservación son prácticamente nulas.

El aspirante indicó que esta situación se repite en colonias y comunidades del municipio, donde la falta de atención a las instalaciones limita el aprovechamiento de los espacios públicos por parte de la población.

También señaló la necesidad de impulsar acciones para garantizar su mantenimiento y conservación.

En ese sentido, planteó que, como parte de su proyecto, buscará promover el cuidado de estos lugares mediante la participación de la ciudadanía y el trabajo colectivo, con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria y recuperar espacios para las familias.