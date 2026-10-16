Elda Castillo va por la Alcaldía de Campeche sin dejar su curul; acusa falta de piso parejo en Morena

Sin renunciar a su curul en la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que no maneja recursos públicos, la diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional, Elda Esther Castillo Quintana, confirmó su registro para contender por la Coordinación Municipal del Comité de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con miras a la candidatura a la Alcaldía de Campeche en el Proceso Electoral.

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En contraste, consideró que su contrincante, Esteban Hinojosa Rebolledo, debe renunciar a la titularidad de la Secretaría de Bienestar, debido a que sí administra recursos públicos, y hacerlo para evitar malas interpretaciones durante la contienda interna del partido.

Castillo Quintana afirmó que no existe piso parejo entre quienes aspiran a encabezar los trabajos de Morena en los comicios, pues algunos contendientes ocupan cargos públicos desde los cuales, señaló, tienen acceso al manejo de recursos. “Los dados cargados siempre van a haber”, expresó al marcar diferencias entre su posición y la del funcionario estatal.

La legisladora federal sostuvo que no tiene obligación de separarse de su responsabilidad como diputada federal, ya que, según indicó, los estatutos de Morena no establecen que deba dejar el cargo para buscar una candidatura de elección popular, a pesar del llamado de la dirigente nacional, Ariadna Montiel, a hacerlo por moral.

Recalcó que no maneja recursos públicos federales, estatales ni municipales, por lo que continuará en sus funciones en San Lázaro mientras participa en el proceso interno.

Asimismo, destacó que, además de ser mujer, es fundadora de Morena, a diferencia de Hinojosa Rebolledo, quien se incorporó al partido años después. En ese sentido, cuestionó que militantes que participaron desde los inicios del movimiento hayan sido desplazados por otros perfiles que se sumaron posteriormente.

La diputada federal por el Distrito 01 también manifestó respeto a la postura de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien semanas atrás expresó públicamente su respaldo a Hinojosa Rebolledo al levantarle la mano como aspirante y posterior candidato a la presidencia municipal de Campeche.

Pese a la inequidad en la contienda interna, Castillo Quintana dijo confiar en que la militancia y la ciudadanía sean quienes definan a los coordinadores municipales y, posteriormente, a quienes representarán al partido en las elecciones.

JGH