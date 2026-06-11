Vandalizan parque en Lerma por política

Un grupo de menores de edad presuntamente vandalizó el Parque del Jardín del Jabín, en Lerma, el cual fue construido con una inversión superior a los 50 mil pesos como parte de un proyecto de la Comisaría para crear y rehabilitar siete espacios en la localidad.

La comisaria Ana Albarrán Martínez lamentó lo sucedido y señaló que estos actos retrasan la atención de otros lugares públicos, ya que el Parque del Jabín era el cuarto intervenido por la autoridad local.

Reconoció que el hecho podría estar relacionado con diferencias políticas, pues se ha identificado a algunos menores que son hijos de políticos opositores a la actual administración de la Comisaría de Lerma; sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha interpuesto ninguna denuncia.

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“Los opositores envían a los jóvenes a vandalizar los parques que hemos hecho. Es triste que los padres de familia permitan que sus hijos se presten a esto. Dónde está la educación de la casa”, citó.

Entre los daños destacan la destrucción de juegos infantiles, aparentemente mediante el uso excesivo de la fuerza. Además, la pista para carreras y caminatas también resultó afectada, debido a que presuntamente utilizaron motocicletas para causar destrozos.

Ciudadanos de Lerma también acusaron a estudiantes del Cobacam ubicado en el poblado, a quienes han visto destruir los juegos a través de las cámaras de videovigilancia instaladas en sus domicilios.

Albarrán Martínez dijo que recurriría al material para saber quiénes fueron los responsables; mientras, ahora deberán reparar el lugar para evitar mayores daños, como la instalación de vallas y un sistema de cámaras de seguridad, entre otros.