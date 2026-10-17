Sheinbaum llegará este domingo a Campeche tras recorrer Quintana Roo y Yucatán; inaugurará obras en hospital de Carmen

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuará este domingo 18 de octubre su gira de trabajo por la Península de Yucatán con una visita a Ciudad del Carmen, Campeche, donde tiene programada la inauguración de la rehabilitación integral del Hospital General Ciudad del Carmen, luego de dos jornadas de actividades relacionadas con infraestructura hospitalaria, seguridad y vivienda en Quintana Roo y Yucatán.

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La mandataria federal inició su recorrido el viernes 16 de octubre en Chetumal, Quintana Roo, donde visitó el Hospital Materno Infantil Morelos del IMSS-Bienestar para conocer las condiciones de atención a pacientes y escuchar las necesidades del personal médico. También dio seguimiento a proyectos de infraestructura hospitalaria, entre ellos la ampliación de los servicios del ISSSTE y la construcción de nuevas instalaciones de salud.

La gira inició el viernes 16 de octubre en Chetumal, Quintana Roo, con una visita al Hospital Materno Infantil Morelos del IMSS-Bienestar.

Durante esa misma jornada se trasladó a Cancún, donde acudió al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), acompañada de autoridades estatales y de seguridad. Además, sostuvo encuentros relacionados con los servicios médicos y los proyectos para mejorar la atención de salud en Quintana Roo.

Sheinbaum encabeza actividades de vivienda y salud en Yucatán

Este sábado 17 de octubre, Sheinbaum continuó su gira en Umán, Yucatán, donde participó en un acto del programa Vivienda para el Bienestar, durante el cual se entregaron más de 400 viviendas de interés social. La Presidenta estuvo acompañada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y funcionarios federales.

El sábado 17 de octubre encabezó en Umán, Yucatán, la entrega de más de 400 inmuebles del programa Vivienda para el Bienestar. / Por Esto!

Durante su intervención, la mandataria reconoció que persisten deficiencias en los servicios públicos de salud, entre ellas la falta de medicamentos, las demoras para programar cirugías y la necesidad de contratar más especialistas. También anunció que continuará realizando visitas a hospitales y centros de salud para identificar problemas directamente y mejorar los procesos administrativos del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

¿Qué hará Claudia Sheinbaum en Campeche este domingo 18 de octubre?

La gira presidencial continuará este domingo en Ciudad del Carmen, donde Sheinbaum tiene programado encabezar, a las 10:30 de la mañana, la inauguración de la rehabilitación integral del Hospital General Ciudad del Carmen, como parte de las acciones federales para fortalecer la infraestructura y los servicios médicos.

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Además, de manera extraoficial, se ha mencionado la posibilidad de que la Presidenta realice un recorrido por el Hospital María del Socorro Quiroga, perteneciente al IMSS-Bienestar, donde podría supervisar la incorporación de un nuevo tomógrafo. Sin embargo, esta actividad no figura entre los actos confirmados de la agenda presidencial consultada.

Con la visita a Campeche, la mandataria completará su recorrido de tres días por los estados de la Península de Yucatán, en una gira centrada principalmente en la revisión de hospitales, la ampliación de servicios de salud y el seguimiento a programas federales de bienestar.

JGH