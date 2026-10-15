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Campeche / Ciudad del Carmen

Claudia Sheinbaum visitará Campeche este domingo 18 de octubre para supervisar hospitales; esta es su agenda

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene prevista una visita a Ciudad del Carmen este domingo 18 de octubre, a las 10:30 horas, para inaugurar obras de rehabilitación hospitalaria.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Ciudad del Carmen este domingo 18 de octubre.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Ciudad del Carmen este domingo 18 de octubre.

Para aterrizar su gira de trabajo en la supervisión de los diversos hospitales del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresará este domingo 18 de octubre a Ciudad del Carmen para constatar la forma en la que operan los nosocomios, así como la puesta en marcha del Hospital General Ciudad del Carmen.

La consejera Brenda Noemí Domínguez Aké aclaró que no hay quejas por asistencia de funcionarios en días hábiles.

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De acuerdo con información confirmada por la Presidencia de la República, la mandataria federal realizará a las 10:30 de la mañana la inauguración de la Rehabilitación Integral del Hospital General Ciudad del Carmen con sede en la cabecera municipal de Carmen.

Extraoficialmente, también trascendió que la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo Federal realizará un recorrido en el Hospital María del Socorro Quiroga del IMSS Bienestar, aparentemente a la entrega de un equipo tomógrafo nuevo para el nosocomio.

Previamente, el sábado 17 de octubre a las 11:45 de la mañana, estará en el vecino Estado de Yucatán, específicamente donde encabezará una actividad relacionada con el programa Vivienda para el Bienestar ante decenas de familias yucatecas.

JGH

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