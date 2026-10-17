Sheinbaum supervisa el Distribuidor Vial Kukulcán que agilizará el tráfico hacia la Zona Hotelera de Cancún

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó los trabajos de construcción del Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún, una obra que conectará el Puente Vehicular Nichupté con el bulevar Kukulcán y cuya conclusión está prevista para finales de 2026, con una inversión federal de 484 millones de pesos.

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Durante el recorrido, la mandataria federal estuvo acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, quienes constataron los avances de este proyecto, destinado a mejorar la movilidad entre la zona urbana de Cancún, la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún.

La supervisión se realizó como parte de la gira de trabajo de Sheinbaum por Quintana Roo, durante la cual dio seguimiento a proyectos de infraestructura federal. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, el distribuidor registra un avance importante y se encuentra en su etapa final de construcción, aunque no se precisó el porcentaje de ejecución.

El proyecto conectará directamente el Puente Vehicular Nichupté con el bulevar Kukulcán.

¿Cuándo estará listo el Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún?

Según los reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los trabajos del Distribuidor Vial Kukulcán están programados para concluir a finales de 2026. La infraestructura contempla una longitud total de 1.92 kilómetros, de los cuales aproximadamente 770 metros corresponden a una estructura elevada.

El proyecto incluye dos cuerpos independientes: uno con dos carriles de circulación y otro con un carril en sentido contrario, además de calles laterales que permitirán conectar el distribuidor con las vialidades existentes.

Los trabajos comprenden la construcción de cimentaciones, columnas, pilas, zapatas, vigas, losas y terraplenes, así como instalaciones subterráneas de agua potable y drenaje, necesarias para el funcionamiento de la nueva infraestructura.

La obra contempla una inversión federal total de 484 millones de pesos en beneficio de la zona.

¿A cuántas personas beneficiará el Distribuidor Vial Kukulcán?

De acuerdo con las estimaciones de la SICT, la obra beneficiará a alrededor de 1.32 millones de habitantes, además de los turistas que transitan por Cancún, al facilitar los desplazamientos hacia la Zona Hotelera y mejorar la conexión con el Aeropuerto Internacional.

La infraestructura también busca reducir las complicaciones viales durante las temporadas de mayor afluencia turística y ofrecer mejores condiciones de circulación ante posibles contingencias en la Zona Hotelera.

La entrega formal de la estructura vial se encuentra programada para finales del año 2026. / Especial

A través de sus redes sociales, la gobernadora Mara Lezama destacó el acompañamiento de la Presidenta para concretar el proyecto y señaló que el distribuidor se encuentra próximo a concluirse.

"Agradecemos a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, todo su apoyo para concluir esta obra que conectará el Puente Nichupté con el bulevar Kukulcán", expresó la mandataria estatal, al destacar que permitirá traslados más ágiles y seguros para habitantes y visitantes.