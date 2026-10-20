Frente Frío 2 deja 500 afectados, casas inundadas y 15 vehículos varados en Campeche

Alrededor de 500 personas afectadas, tres viviendas inundadas, 15 vehículos varados y cinco cierres viales temporales fue el saldo de las fuertes lluvias que se registraron este lunes en la capital campechana, a consecuencia de la influencia del frente frío número 2 y una vaguada, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam).

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El titular de la dependencia, Anuar Dager Granja, reportó 12 atenciones relacionadas con las precipitaciones, que también provocaron la afectación de un transformador y la interrupción del suministro eléctrico en el área de Ah-Kim-Pech, donde las acumulaciones de agua complicaron la movilidad y obligaron a desplegar personal de emergencia.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran el barrio de Santa Lucía, las colonias Flor de Limón y San Joaquín, así como las avenidas Concordia, Lázaro Cárdenas, Gobernadores y Héroes de Nacozari. En estos puntos se registraron encharcamientos, inundaciones y restricciones temporales a la circulación vehicular.

Seprocicam contabilizó tres viviendas inundadas, 15 autos varados y cinco cierres viales. / Especial

De acuerdo con el reporte oficial, los cuerpos de emergencia brindaron apoyo a 40 personas que se encontraban en zonas inundadas, principalmente en el sector de Ah-Kim-Pech y en las inmediaciones de la Escuela Preparatoria Dr. Víctor Nazario Montejo Godoy y del Instituto Campechano (IC), para facilitar su traslado a lugares seguros.

Asimismo, elementos del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), atendieron el reporte de una persona adulta mayor que fue arrastrada por la corriente de agua en la colonia Leovigildo Gómez. También auxiliaron a dos personas que quedaron atrapadas en un elevador de un establecimiento comercial, quienes fueron liberadas con apoyo de personal técnico de la empresa OTIS.

Las precipitaciones alcanzaron acumulados de 115.6 milímetros en la estación Nohyaxché y de 53.7 milímetros en Campeche Observatorio, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Rescatistas evacuaron a 40 personas atrapadas en encharcamientos cerca del Instituto Campechano. / Especial

Ante las afectaciones, personal de Protección Civil realizó recorridos de supervisión, apoyó a automovilistas varados y retiró residuos que obstruían alcantarillas y sistemas de drenaje pluvial. Aunque los niveles de agua descendieron gradualmente y la circulación comenzó a normalizarse, la dependencia mantuvo la vigilancia ante el pronóstico de nuevas lluvias.

Para este martes se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, algunas ocasionalmente muy fuertes, principalmente por la tarde y noche, por lo que no se descartan nuevos encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas y corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo.

JGH