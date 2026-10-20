“Nunca hacen nada”: vecinos denuncian calle inundada y riesgo de accidentes en Champotón

“Nunca hacen nada, todo el tiempo que llueve ahí se encharca”, fue la expresión de Abigail Pech Aké respecto a las condiciones en las que se encuentra la calle 18 entre 43 y 45 en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al sur de la cabecera.

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Olvidada por las autoridades, las condiciones de la vialidad se siguen agravando durante esta temporada de lluvias, mientras que los accidentes siguen a la orden del día.

“De hecho, pasé caminando porque en mi moto no puedo pasar. La otra vez que fui a buscar a mis hijos a la escuela casi me caigo. Así que tengo que pasar caminando o dar toda la vuelta”, añadió Pech Aké para Por Esto!

A la lista, continuó explicando la declarante, se suman varios accidentes, como es el caso de un joven en motocicleta que estuvo a nada de aporrearse contra una barda y ser atropellado por una patrulla de la policía.

Tras un recorrido por esta vialidad, otros moradores del lugar expresaron su malestar y, por enésima vez, exigieron la intervención del Ayuntamiento de Champotón.

JGH