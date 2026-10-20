Tras protestas, Tecnológico de Campeche aplica aumento de 5.5% en salario y prestaciones

Tras la manifestación de trabajadores del Instituto Tecnológico de Campeche a principios del año, la institución aplicó este 2026 un incremento salarial de 3.5 por ciento directo al salario, más 2 por ciento en prestaciones, para un aumento global de alrededor del 5.5 por ciento, informó Wendy Paloma Maas Ku, secretaria general de la Delegación Sindical de la Sección 58 de la institución.

Noticia Destacada “Nunca hacen nada”: vecinos denuncian calle inundada y riesgo de accidentes en Champotón

La dirigente sindical explicó que el ajuste forma parte de la revisión anual que se realiza en febrero y cuyo retroactivo se paga posteriormente. En esta ocasión, señaló, el incremento quedó cubierto entre junio y julio, mientras que las prestaciones se han pagado en tiempo y forma.

En entrevista, Maas Ku detalló que actualmente la base trabajadora está integrada por 59 empleados administrativos y aproximadamente 112 docentes, además del personal directivo. Precisó que el número de plazas está sujeto a un techo financiero establecido para cada plantel por el Tecnológico Nacional de México.

Respecto a los compromisos económicos pendientes, indicó que el pago de aguinaldos está contemplado para la primera quincena de noviembre, por lo que el sindicato espera que se cumpla en tiempo y forma.

La representante sindical recordó que en años anteriores se habían presentado dificultades para cubrir algunas obligaciones laborales, situación que generó inconformidad entre los trabajadores, llevando a casi 200 docentes y administrativos a laborar bajo protesta por retrasos en el pago de prestaciones desde 2024, incluyendo prima vacacional, estímulos y promoción docente 2024 a 2025.

No obstante, afirmó que durante este año los pagos de las prestaciones se han realizado con normalidad.

El tema laboral cobró relevancia tras la manifestación de trabajadores del plantel, quienes expresaron su inconformidad por las condiciones laborales y exigieron atención a sus demandas.

Sobre posibles mejoras para el próximo año, Maas Ku explicó que las modificaciones relacionadas con prestaciones y otros conceptos salariales dependen de negociaciones a nivel central, debido a que la nómina es administrada por el Tecnológico Nacional de México.

Por ahora, la representación sindical se mantiene a la expectativa del pago de aguinaldos durante noviembre, a fin de que la institución cumpla con esta obligación laboral sin retrasos.

JGH