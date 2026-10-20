Falla eléctrica afecta suministro de agua potable en Lerma, Campeche; ¿cuándo se restablecerá?

Habitantes del poblado de Lerma, en Campeche, presentan afectaciones en el suministro de agua potable debido a una falla en las cuchillas eléctricas de un poste de la Comisión Federal de Electricidad, que proporciona energía a los pozos Chulbac 1 y 2, informó el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche.

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De acuerdo con el organismo, el problema eléctrico impide el funcionamiento normal de los equipos de bombeo que abastecen a la localidad, por lo que ya se realizó el reporte correspondiente ante la CFE, identificado con el folio W0403366013, para solicitar su intervención.

El SMAPAC señaló que su personal mantiene el seguimiento del reporte para que la empresa eléctrica atienda la falla lo antes posible. Sin embargo, no se ha establecido un horario para la normalización del servicio, debido a que primero debe restablecerse el suministro de energía.

Una vez solucionado el problema eléctrico, el organismo procederá a encender nuevamente los equipos de bombeo para comenzar a recuperar el abastecimiento de agua potable en Lerma. Mientras tanto, los habitantes permanecen a la espera de que se restablezca el servicio.

JGH