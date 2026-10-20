“Inundados otra vez”: Corriente arrastra a motociclista y agua atrapa a familias en Siglo XXI en Campeche

Las lluvias continuaron este martes 20 de octubre en la ciudad de Campeche, donde nuevamente se registraron encharcamientos y corrientes de agua que complicaron la circulación en distintas vialidades. Entre los incidentes reportados destaca la caída de un motociclista en la avenida José López Portillo, mientras que habitantes del fraccionamiento Siglo XXI denunciaron nuevas afectaciones por la acumulación de agua.

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Uno de los incidentes ocurrió sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la calle Cerro de Tepeyac, en la colonia Sascalum, donde una corriente de agua desplazó una motocicleta y provocó la caída de su conductor. El hecho ocurrió durante las precipitaciones registradas en la zona, aunque hasta el momento no se ha informado si el motociclista sufrió lesiones.

Por otra parte, vecinos del fraccionamiento Siglo XXI reportaron calles inundadas y dificultades para entrar o salir de sus viviendas, principalmente en la primera glorieta, donde el agua acumulada impide el paso de vehículos. Los habitantes señalaron que el problema se repite desde hace varios años y que todavía permanecía agua de las lluvias del lunes. “Aquí está terrible la situación porque, por ejemplo, la primera glorieta se inunda demasiado”, expresó uno de los afectados.

Los vecinos atribuyeron parte de las inundaciones a la acumulación de basura y maleza en las alcantarillas, por lo que solicitaron al Ayuntamiento de Campeche, encabezado por Biby Rabelo, realizar trabajos de limpieza y desazolve. “Les diría que hagan el trabajo correspondiente para que, si hay inundación, haya la ayuda, pero uno pueda llegar a su hogar”, manifestó un habitante, ante las afectaciones que nuevamente dejaron las precipitaciones en la capital campechana.

JGH