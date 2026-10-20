Cierran calle del Centro Histórico de Campeche tras colapso de drenaje

La calle 55, entre las calles 14 y 16 del Centro Histórico de Campeche, permanece cerrada a la circulación vehicular luego del colapso de un registro del drenaje, registrado tras las fuertes lluvias del lunes 19 de octubre.

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El problema quedó al descubierto cuando una camioneta pasó por el lugar y terminó atascada en la zona afectada, debido al hundimiento del pavimento. Ante el riesgo para otros conductores, se restringió el tránsito vehicular en este tramo.

De acuerdo con vecinos, el pavimento, que había sido colocado recientemente, comenzó a presentar grietas desde hace varias semanas, por lo que señalaron que la superficie ya mostraba señales de deterioro antes de las lluvias y del incidente con la camioneta.

Hasta el momento, la vialidad permanece cerrada en espera de que el Ayuntamiento de Campeche realice las reparaciones necesarias para restablecer la circulación. Mientras tanto, los automovilistas deberán utilizar rutas alternas para evitar el tramo afectado.

JGH