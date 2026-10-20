Carromoto repartidora de agua queda prensada entre dos camionetas tras choque en Ciudad del Carmen

Un fuerte percance vial protagonizado por dos camionetas particulares y una carromoto repartidora de agua dejó cuantiosos daños materiales, luego de que la unidad de tres ruedas terminara prensada entre ambos vehículos, en el área de semáforos ubicada sobre la avenida Central, esquina con avenida Puerto de Campeche, en la colonia Renovación VII.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando dos mujeres circulaban a bordo de sus respectivas camionetas y se aproximaban al cruce semaforizado. Una de ellas conducía una camioneta MG, color negro, con placas del estado de Campeche, mientras que la segunda viajaba en una Suzuki, también de color negro, con matrícula local.

La imprudente maniobra dejó al motocarro aplastado en medio de ambos vehículos de carga ligera. / Israel Lozano

Ambas unidades avanzaban por carriles contiguos, la MG sobre el carril izquierdo y la Suzuki sobre el derecho. Al llegar a los semáforos, las conductoras detuvieron su marcha debido al cambio de luz, momento en el que el conductor de una carromoto marca Dinamo, color blanco, presuntamente intentó cruzar cuando el semáforo se encontraba en preventivo.

La maniobra provocó que la unidad repartidora de agua quedara atrapada entre las dos camionetas, ocasionando un fuerte impacto que generó daños considerables en las carrocerías de los tres vehículos involucrados.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios. Sin embargo, la magnitud de los daños obligó a solicitar la intervención de las autoridades de tránsito para tomar conocimiento de los hechos y determinar cómo ocurrió el percance.

Peritos viales y aseguradoras acudieron al sitio para deslindar las responsabilidades. / Israel Lozano

Al sitio arribaron peritos de tránsito y ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes comenzaron las diligencias correspondientes para evaluar los daños y establecer las responsabilidades de cada conductor.

No obstante, el caso fue turnado ante la Fiscalía debido a que el conductor señalado como presunto responsable no contaba con una póliza de seguro vehicular vigente y, de acuerdo con la información preliminar, no pudo garantizar la reparación de los daños ocasionados a las unidades afectadas.

La situación deberá resolverse por la vía legal, mientras las autoridades correspondientes realizan el deslinde de responsabilidades y determinan las obligaciones de los involucrados.

Finalmente, una vez que los vehículos fueron movidos para liberar el área del accidente, la circulación comenzó a normalizarse en este punto de la colonia Renovación VII.

JGH